The Iberians, sonido jamaicano (y más...) en Ferecor

The Iberians, una banda divertida y con una estética única, compuesta por cuatro músicos procedentes de bandas importantes del panorama español, tales como los ya míticos Tostones, La Familia Iskariote, Seiskafés, o Reggaeliz de Palo, es la propuesta de Ferecor para este sábado a las 13.30, con entrada gratuita. Diez años tiene el Ferecor de Tato Fernández y los celebra sin olvidarse de la parroquia y mirando al barrio para que así pasen otros diez.

El grupo interpreta un extenso repertorio con temas legendarios de los años 60, 70… Toots and the Maytals, The Paragons, The Abysinians, pasando por estilos más contemporáneos de la cultura jamaicana Roots, Dubs; adaptaciones de otros estilos al rocksteady, así como temas propios.

Formada en verano del 2017, esta banda ya cuenta con un extenso bagaje y carácter internacional. En este corto tiempo de vida ya ha girado por Bélgica (Leuze y Tournai), y ha actuado en Camden y Green Man Gardens, en West Ealing (Londres). En España, ha participado en festivales como el Txonda (Navas de Río Frio), o en el festival de Ska de Palencia.