Ármaga presenta a Arroyo

Este sábado, 29 de noviembre, a las 12.30 horas se presentará en Ármaga la exposición individual de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937–2018). El artista, de raíces lacianiegas, regresa después de veinticinco años a la Galería Ármaga en una muestra que reúne algunas de las obras más icónicas y representativas de su trayectoria. La muestra podrá visitarse del 29 de noviembre de 2025 al 17 de enero de 2026.

Como es sabido, Arroyo es un referente de la pintura española de la segunda mitad de siglo XX. El arte, para él, fue biografía, memoria y figuración; también designio. Con ironía, espíritu crítico y una acidez inconfundible construyó su propia figuración narrativa. Se trata en definitiva de redescubrir a uno de los grandes nombres de nuestro arte contemporáneo.

Explica Rosa Pereda que Eduardo Arroyo es un personaje excesivo. Es excesivo pintando o haciendo esculturas, es excesivo en su vitalidad y en su poderío físico, en su humor y en su cordialidad. Y en sus pasiones. Es un personaje muy políticamente incorrecto, porque tiene una tendencia insoslayable a no callarse y, a diferencia de la mayor parte de los artistas plásticos, es muy capaz de expresar oralmente lo que manifiesta en su arte y, seguramente, mucho más: lo que piensa de una realidad que le apasiona. Pasión por vivir, repugnancias apasionadas y pasionales afectos y rechazos que abarcan artebatallas estéticas y éticas, y la vida política, la memoria y la realidad misma.