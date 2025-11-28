Cónclave para elegir santos ‘falsos’ para la Catedral de León

El 'caso de las estatuas' se resolverá hoy en cuatro horas y media. Hace dieciséis años se apearon las 23 esculturas del pórtico de la Catedral de León por su delicado estado de conservación. La fachada del templo gótico lleva deshabitada desde entonces, a la espera de que el Cabildo y la Junta encontraran réplicas exactas. Tras varios encargos fallidos, el Museo de la Semana Santa acoge un minicongreso en el que participa el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y más de una veintena de expertos para decidir si encargan duplicados de las estatuas a la empresa almeriense Mármoles Camar.

El Anciano Simeón, una talla fechada en el año 1290, refugiada en el claustro de la Catedral en 2009 de forma provisional, fue la pieza encomendada a la citada empresa —por su complejidad— para valorar la fidelidad de la copia. Camar, que ha intervenido en la Sagrada Familia de Gaudí y en el Victoria & Albert Museum de Londres y ha hecho una copia exacta de la famosa fuente de los leones de la Alhambra para la familia real saudí, llevó a cabo el duplicado del Anciano Simeón con piedra de las canteras de Campaspero (Valladolid), la misma empleada para los castillos de Peñafiel y Cuéllar. No es la primera vez que se ‘cuela’ piedra distinta a la de Boñar con la que se construyó la Catedral. En la restauración del siglo XIX se emplearon ingentes cantidades de piedra caliza de Hontoria (Burgos), aunque no ha tenido mejor fortuna que la original.

Técnicos de la empresa Camar, que también participan el «cónclave» del Museo de la Semana Santa, llevaron a cabo en dos días el escaneado en 3 D tanto de Simeón como de Juan el Evangelista. El Cabildo tenía el propósito de tener al menos cinco réplicas colocadas en 2027, coincidiendo con el 150 aniversario de la magna restauración de la Pulchra en el siglo XIX que evitó el desplome del primer edificio declarado monumento nacional en España.

Santonja adelantó hace unas semanas que la Junta está dispuesta a poner el dinero que haga falta para hacer los duplicados de los 23 santos. La Consejería de Cultura y el Cabildo siguen sin acordar el destino final de estas estatuas. Veinte de ellas, las que están alojadas en el claustro, siguen a la intemperie. Las tres más delicadas —san Juan, san Pedro y la Sibila— fueron alojadas en la capilla de san Juan de Regla. Los canónigos son partidarios de recolocarlas en las capillas de la girola. Cultura consideraba más apropiado su traslado al Museo de la Catedral.