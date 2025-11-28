Navia recibe el Premio de Poesía González de Lama por ‘Reino (éramos)’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor Santiago Alfonso López Navia recibió ayer el premio González de Lama de Poesía, dotado con 6.000 euros y la publicación de diez ejemplares, por su poemario titulado Reino (éramos). Es un premio que entrega el Ayuntamiento de León, que cumple 51 ediciones y que ha valorado la obra de López Navia sobre un total de 773 trabajos presentados. El jurado ha destacado «su lenguaje claro y limpio», «evocador de la niñez desde la edad adulta, y capaz de trasladar un sentimiento de pérdida que impregna de nostalgia y melancolía», ha señalado el alcalde de León, José Antonio Diez, este jueves en el acto de entrega del premio celebrado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León. En su intervención, el alcalde ha señalado la importancia de la figura de González de Lama, referente de la literatura leonesa y nacional y ha calificado al premiado como «un gran experto en poesía, humanidades y literatura». «Un gran autor, digno ganador de la quincuagésimo primera edición del González de Lama, al que quiero felicitar y desear toda la buena suerte del mundo, sobre todo para que su voz y su preciosa obra sean leídas, reconocidas y admiradas como hoy lo son aquí», ha añadido. López Navia, doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, ha asegurado que «no es fácil ganar un premio literario». «El aparentemente hecho de formar parte de los finalistas ya es un premio en sí mismo. Hay mucho talento y ese talento conmueve al autor que gana un premio, porque le hace sentirse seguro», ha añadido.