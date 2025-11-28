Ana Merino: «El amor es el misterio de todas las civilizaciones»

«Juana, te quiero mucho, pero ya no estoy enamorado de ti» ¿Qué significan esas palabras cuando tienes cincuenta años y te has pasado poco más de dos décadas con la persona que, ahora, te confiesa que ya no te ama? Juana acaba de cumplir cincuenta años cuando su marido, Connor, la deja tras dos décadas de matrimonio: se lo comunica una mañana de primavera con un anuncio inesperado, simple y devastador. Así arranca esta historia en un prestigioso collage de Nueva Inglaterra. En unas horas todo ha cambiado y a ella nadie le había consultado sobre esta brutal transformación. Le habían servido el desamor con infusión de jazmín y tostadas». Elegir o no elegir el camino. Seguir un rumbo u otro. Vivir intensamente. Vivir enamorado. Vivir sintiendo la soledad del desamor. Crecer con la tristeza. Aprender a ser otra persona. Esto no es un manual de vida sino varios. Y no pretende ni juzgar ni adoctrinar. Y es una novela pero no es sólo una historia. A través de personas y sus circunstancias y lugares y sus experiencas, Ana Merino escribe El camino que no elegimos, que publica con Destino y será uno de esos libros que conectarán a sus lectores y convencerán a los que se acerquen a un relato que se multiplica en el que se detecta que cada personaje sigue la búsqueda de ese destino que nunca aparecerá desde lo evidente. Si a eso se añade una parte final de la novela que no hay que desvelar sino llegar a través de su lectura, lo último de Ana Merino se sitúa entre los libros más recomendables de este fin de año.

Titular un libro como El camino que no elegimos puede ser el mejor resumen de lo que suele ser la vida. Por eso, la autora de El mapa de los afectos (alusión nada gratuita, puesto que el lector que ya haya pasado por ese título disfrutará aún más de este nuevo. Más adelante la promoción...) dice al respecto que «la vida te arrastra otros lugares, no a los pensados. Luego hay que ver cómo nos reinventamos», afirma.

Y para elaborar toda una vivencia acerca de esa circunstancia tan real en todos, recurre a la ficción que más le gusta, porque no hay que olvidar que se puede buscar en las novelas esa identificación pero hay que poner por encima el valor literario y, por supuesto, el de la lectura, y aquí lo hay de sobra. «Al escribir, a mi me gusta mucho lo coral. En esa coralidad de los personajes hay además cercanía para contar sus historias. Porque yo no juzgo a los personajes», explica.

Los personajes aparecen en El camino que no elegimos en una evolución personal ante sus acontecimientos, entre la lógica y la sorpresa. Por ello se dice que en este relato íntimo y luminoso, las plantas que crecen, se marchitan o cambian de lugar son testigos silenciosos del desamor y el abandono. Cada personaje, sin embargo, persigue la luz y un resquicio para volver a germinar. Una novela conmovedora e inteligente sobre lo que sucede cuando la vida nos arrastra por caminos que no elegimos. Porque nadie elige que lo dejen, nadie sabe cuál será su camino, pero siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. «Me gusta mucho poder modular a los personajes a medida que avanza la historia. A los personajes hay que dejarles ser. Tener prejuicios es absurdo», señala la escritora.

Los lugares son fundamentales en este camino no elegido que cuenta Merino. De hecho, ella es una viajera, ahora en Madrid, pero que ha conocido y vivido lugares a este y oeste. «Me gustaba conocer el marco en el que pasaba la historia. He vivido en Estados Unidos y me servía para crear la historia. hablo de lugares por los que he pasado. Lo que me gusta de esta novela es que es mi despedida de Estados Unidos y también me ha servido para hacer guiños a otros sitios que he conocido y he vivido. Los personajes de El camino que no elegimos recorren los sitios de mi vida», relata.

Esta ecuación entre la trama y sus lugares tiene también el añadido temporal, de situar la novela en los tiempos actuales. Y Ana Merino encuentra además la coincidencia de lo que ocurre ahora como una circunstancia oportuna entre la novela y la actualidad. «Vivimos unos tiempos muy extraños pero soy optimista», dice.

Ana Merino dirige la Cátedra Planeta de Literatura y Sociedad en la Universidad Internacional de Valencia-VIU y ha sido catedrática y fundadora del MFA de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Iowa. Ha publicado diez poemarios y ha ganado los premios Adonais y Fray Luis de León de poesía, y es autora de obras de teatro estrenadas en Zúrich y Iowa. Experta en estudios culturales, es pionera con sus ensayos en la formación académica del cómic y ha comisariado seis exposiciones. Ha sido columnista en El País, miembro del Comité Ejecutivo del International Comic Art Forum (ICAF), directiva fundadora del Center for Cartoon Studies (CCS), del Iowa City Unesco City of Literature y de la Junta Directiva del Teatro Riverside de Iowa. Fue galardonada con el Premio Nadal 2020 con su novela El mapa de los afectos y ha publicado la novela Amigo. Acaba de producir y dirigir en España su obra de teatro La redención.

«El amor es el gran misterio de todas las civilizaciones, es ese impulso que ha ido fraguando la historia de la humanidad, que ha ido construyendo el pálpito de la existencia que nos da sentido. La imaginación nos ayuda a construirnos en el futuro, pero es el amor, con su energía, el que nos impulsa a estar vivos en el presente. En esta novela necesitaba explicar la vida que nos define alrededor de las emociones, y la he dibujado a través de cinco personajes que recorren caminos y se explican el amor a su manera», relata la autora.