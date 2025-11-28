León presenta 'Robo al Museo del Prado – El Tesoro del Delfín', la nueva novela histórica de Diego Buenosvinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 29 de noviembre, a las 19:00 horas, el Hotel Camarote Madrid de León acogerá la presentación oficial de Robo al Museo del Prado – El Tesoro del Delfín, la nueva novela del escritor y periodista Diego Buenosvinos, quien ya cuenta con cinco libros publicados y una dilatada trayectoria profesional en medios de comunicación y en divulgación cultural. El acto será presentado por el escritor, Manuel Suárez González.

La obra, inspirada en un hecho histórico poco conocido, reconstruye el insólito robo cometido en 1918 por un vigilante del Museo del Prado, quien sustrajo parte del Tesoro del Delfín, una extraordinaria colección de orfebrería heredada por Felipe V y considerada una de las joyas patrimoniales más singulares de España. Buenosvinos convierte este episodio real en una novela que entrelaza misterio, periodismo de investigación, crítica social y un retrato vibrante del Madrid de comienzos del siglo XX.

El autor ha explicado que la creación de Robo al Museo del Prado "no sólo supuso un intenso trabajo de documentación histórica, sino el esfuerzo de ofrecer al lector un relato novelado, verosímil y convincente de un suceso real que marcó un capítulo poco conocido del patrimonio español". Según señaló, la investigación le permitió profundizar en la mentalidad de la época y en los mecanismos de seguridad —a menudo rudimentarios— de una de las instituciones artísticas más importantes del mundo.

Buenosvinos destacó además que "investigar este robo ocurrido en 1918 fue una experiencia apasionante, porque demuestra que el interés por el arte no siempre nace del deseo de poseerlo legalmente o de obtener beneficio económico, sino también de una fascinación casi íntima por contemplar de manera privada aquello que pertenece a toda la humanidad". En sus palabras, el caso refleja una relación humana con el arte "llena de contradicciones, donde la admiración convive con la ambición y con la necesidad de poseer lo bello".

El escritor subrayó asimismo la vigencia del tema: "Lo que ocurrió en el Prado tiene ecos actuales; basta con observar los recientes incidentes en museos internacionales, como el Louvre, para entender que el ser humano mantiene una relación compleja con el arte, entre la admiración, la ambición y la necesidad de apropiarse de lo bello". Su novela, por tanto, no sólo rescata un episodio histórico, sino que dialoga con debates contemporáneos sobre patrimonio, seguridad cultural y acceso al arte.

La historia avanza entre los ecos de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica española y la devastadora gripe denominada española, componiendo un telón de fondo que convierte a la novela en una ventana rigurosamente documentada a un país que atravesaba profundas tensiones sociales. Entre sus personajes destacan la espía Julia y un inspector apodado el Sherlock Holmes español, figuras que aportan fuerza narrativa y permiten explorar los límites entre moral, poder y belleza.

Diego Buenosvinos, autor de títulos como El V Mandamiento, El Llanto del Ángel y El Arte de Cuidar, suma más de 25 años de experiencia periodística en distintos medios y diversas publicaciones provinciales y nacionales. En 2005 recibió la insignia de oro de la Diputación de León por su labor informativa provincial y actualmente está vinculado al gabinete de prensa del Colegio de Enfermería de León y OkSalud en Madrid.

La presentación del 29 de noviembre promete ser una cita imprescindible para los amantes de la novela histórica, del arte y de los misterios basados en hechos reales.

Madrid, 1918. Mientras Europa intenta despertar de la pesadilla de la Primera Guerra Mundial y España se tambalea entre la crisis y la devastadora gripe «española», un vigilante del Museo del Prado comete un insólito robo: sustrae parte del Tesoro del Delfín de Francia, un extraordinario conjunto de orfebrería legado por Luis XIV a su nieto Felipe V.

A partir de este hecho real, la novela entrelaza con maestría, historia, intriga y crítica social. Espionaje, corrupción política, pandemias y desigualdad se fusionan en un retrato vibrante de un país atrapado entre dos siglos.

Con una ambientación meticulosa y personajes carismáticos —como la espía Julia—, la obra recrea con precisión documental un Madrid casi desaparecido. Un inspector, inspirado en Sherlock Holmes, lidera la investigación en una trama cargada de giros, tensión y verosimilitud, donde lo ficticio y lo histórico se entrelazan con sutil elegancia.

«Me enganchó desde el principio. La mejor crítica que puede recibir un escritor»

— Rafael Seco de Arpe, máster en Creación y Crítica Literaria.