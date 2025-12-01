Un museo moderno con más obras que vecinos

Publicado por Cristina García Casado Salamanca Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo salmantino de Morasverdes se ha convertido en un punto de referencia del arte contemporáneo al cumplirse dos años de la apertura del centro de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, un espacio que fusiona arte y naturaleza y busca contribuir a dinamizar la zona. «Es un gran museo, tiene obras que podrían estar en cualquier museo del mundo, muy valiosas y muy importantes», ha explicado a Efe Ángel Antonio Rodríguez, comisario de la exposición permanente del centro Arte y naturaleza. Las huellas son el camino. Morasverdes, que supera por poco los 200 habitantes y está a 78 kilómetros de Salamanca, se ha consolidado desde la apertura del centro en diciembre de 2023 como un nuevo punto de interés tanto para los amantes del arte como para el público general. En este impecable edificio moderno pueden admirarse obras de los máximos representantes del land art’, que se basa en la naturaleza como escenario y material, tales como Robert Smithson, Dennis Oppenheim o Richard Long, presente con su obra Green Quartz Circle (1990), una instalación de cuatro metros de diámetro formada por decenas de piedras de cuarzo verde. En el recorrido están reconocidos artistas internacionales, como Marina Abramovic, Anish Kapoor, Olafur Eliasson o David Nash, junto a los españoles Agustín Ibarrola, Canogar o Cristina García Rodero.