El documental de The Doors celebra su 60 aniversario con una proyección en León

La celebración del 60 aniversario de The Doors continúa con el relanzamiento de la película documental When You're Strange, ganadora de un premio Grammy® y dirigida por Tom DiCillo. Llegará a partir de mañana jueves, 4 de diciembre, a cines de León. Se proyectará en Odeón Multicines León. Además de en 50 cines seleccionados de 21 localidades españolas.

La química entre estos cuatro artistas convirtió a The Doors en una de las bandas de rock más influyentes de Estados Unidos. Con imágenes inéditas desde su formación en 1965 hasta la muerte de Jim Morrison en 1971, When You’re Strange, la película ganadora de un premio Grammy® de Tom DiCillo y narrada por Johnny Depp, sigue la trayectoria de la banda y ofrece una visión del impacto revolucionario de su música. Las entradas para When You’re Strange ya están a la venta desde el pasado 30 de octubre.

Remasterizada por primera vez en 4K, la película contará con una introducción de John Densmore y Robby Krieger, y el estreno mundial exclusivo de una nueva grabación de «Riders on the Storm» con Densmore, Krieger e invitados especiales, en colaboración con Playing For Change.

Playing For Change rinde homenaje al legado atemporal de The Doors con Riders on the Storm Song Around The World, una poderosa colaboración global en la que participan Densmore y Krieger, un tributo a Ray Manzarek y la legendaria voz de Jim Morrison. Con la participación de más de 20 músicos y bailarines de 8 países, esta poderosa actuación reimagina un himno clásico a través del prisma de la unidad, la esperanza y la conexión musical que no conoce fronteras.

Esta monumental canción también marca un momento de cierre, ya que ayudará a apoyar la primera escuela de música de la Fundación Playing For Change construida en Estados Unidos, animando a las comunidades indígenas y asegurando que los ritmos, las historias y las voces que iniciaron este viaje sigan inspirando corazones en todo el mundo.

Desde el primer compás del Lakota Drum Group, que fundamenta la canción en el ritmo ancestral, hasta las magnéticas interpretaciones de Lukas y Micah Nelson, Sierra Ferrell y Rami Jaffee, de Foo Fighters, cada nota nos recuerda que la música es un lenguaje universal que sirve de puente para unir a la comunidad global. En una época en la que el mundo puede parecer dividido, esta canción alrededor del mundo es un testimonio del poder de la música para sanar, conectar y unirnos.

La cinta de 96 minutos de duración, se proyecta en España gracias a la distribución de Versión Digital.

Sinopsis

Acerca de The Doors

Con un sonido embriagador que fusiona géneros, canciones provocativas e intransigentes, y el poder hipnótico de la poesía y la presencia del cantante Jim Morrison, The Doors tuvo un impacto transformador no solo en la música popular, sino también en la cultura popular. Sesenta años después de su formación, la música y el legado de The Doors son más influyentes que nunca. Dirigidos por Jim Morrison (voz), Ray Manzarek (teclado), Robby Krieger (guitarra) y John Densmore (batería), The Doors irrumpieron en la escena con clásicos atemporales como «Light My Fire», «Break on Through (To the Other Side)» y «Riders on the Storm», y finalmente lanzaron seis álbumes de estudio. Iconos de la rebelión y la libertad creativa, The Doors han vendido más de 100 millones de álbumes. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1993 y más tarde recibió un Grammy Lifetime Achievement Award y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2007. www.thedoors.com