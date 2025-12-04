La música de alta calidad se cita en el Festival de Cámara Fundación Monteleón

La Fundación MonteLeón reúne una vez más a grandes artistas internacionales, junto al talento vibrante de grupos jóvenes de relevante trayectoria, en el Festival de Música de Cámara Fundación MonteLeón, que tendrá lugar en el Auditorio desde hoy jueves al domingo. Son 14 años de un evento que cada año se ha ido consolidando como referente cultural nacional e internacional. Esta edición no solo destaca por la calidad artística de los grupos participantes, también por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la entidad.

Y todo está ya preparado para que este jueves, 4 de diciembre, Voces8 Scholars, desde las 19.30 horas sean los encargados de un concierto de apertura excepcional con este grupo británico de primer orden musical. Ocho jóvenes cantantes que unen técnica impecable, sensibilidad y una energía contagiosa para crear una experiencia vocal luminosa, íntima y profundamente inspiradora. Ofrecerán un programa bajo el oportuno título de Christmas, que recorre música de temática navideña desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Una rara ocasión y por tanto única de escucharlos en España.

Mañana viernes, 5 de diciembre, será el turno de Luz Elisabeth Sánchez (viola) & Yelyzaveta Rodionova (piano). También a las 19.30 horas, un dúo que apuesta por la claridad y la expresividad a través de un repertorio de compositoras como Clara Schumann y Victoria Polevá, será otra cita de alta calidad.

Para el sábado, Berta Belinchón (oboe) & Miquel Esquinas (piano), a la misma hora, tendrá lugar un concierto singular con el oboe como solista, celebrando este año con motivo del 150 aniversario de Manuel de Falla destacando un arreglo de El amor brujo.

El domingo, 7 de diciembre, llegan a León desde italia el Trío Concept, formado por violín, violonchelo y piano, abordando en este caso el homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel, destacando su Trío en La menor.

El 8 de diciembre Steven Isserlis (violonchelo) & Connie Shih (piano), 12.00 horas, cierran el festival: Dos figuras internacionales que visitan expresamente España, y en concreto León, para presentar un programa de la mejor música de cámara del periodo romántico. Su currículum está jalonado de premios y reconocimientos en todo el mundo. Siendo, además, el violonchelista Steven Isserlis nombrado Comendador del Imperio Británico por sus servicios a la música.

Las entradas siguen a la venta en www.ctickets.es y también antes de cada concierto en el Auditorio. Todos los conciertos se retransmitirán en «streaming» a través de Youtube y la página web de la Fundación, mientras que el concierto de clausura será grabado por Radio Clásica de Radio Nacional de España para su emisión posterior en diferido». Asimismo, todos los conciertos serán emitidos en televisión a lo largo de los primeros meses del año 2026. Concretamente en televisión de León (La8) y en televisión de Castilla y León (La 7).