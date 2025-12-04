La Fundación MonteLeón y la Junta darán becas a estudiantes de Conservatorio de Música

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación MonteLeón aprovechó el pasado mes de noviembre para visitar los tres conservatorios de la provincia de León —el Conservatorio Profesional de Música de León “José Castro Ovejero”, el Conservatorio de Música de Astorga “Ángel Barja” y el Conservatorio de Música de Ponferrada “Cristóbal Halffter”— y anunciar en cada uno de ellos la puesta en marcha de las nuevas “Becas a la Excelencia Fundación MonteLeón”.

El anuncio se realizó en el marco de las celebraciones de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, durante los actos celebrados los días 20, 21 y 24 de noviembre. Cada centro acogió conciertos protagonizados por alumnado y profesorado, un entorno idóneo para presentar una iniciativa destinada a impulsar el talento y la continuidad formativa de las jóvenes promesas de la música.

Asimismo, la noticia se dio a conocer el pasado viernes en el acto de grabación del programa Café Zimmermann de Radio Clásica (RNE), realizado en el Conservatorio de León con motivo de la presentación del Festival Internacional de Música de Cámara de la Fundación, que celebrará su próxima edición del 4 al 8 de diciembre. El evento, conducido por Eva Sandoval y Clara Sánchez, contó con la actuación en directo de la soprano Marta Arce y la pianista Elisa Rapado, ambas profesoras del centro.

Con esta iniciativa, la Fundación MonteLeón reafirma su histórico compromiso con la cultura, la educación y la promoción del talento. Convencida del poder transformador del arte y de la necesidad de ofrecer oportunidades reales a quienes demuestran vocación y excelencia, la entidad da un paso más con la creación de estas becas.

Las Becas a la Excelencia Fundación MonteLeón, dotadas con 2.000 euros, están dirigidas a estudiantes de sexto curso que deseen continuar su formación musical tras finalizar los estudios elementales. El objetivo es apoyar a jóvenes que han demostrado un desempeño sobresaliente y acompañarlos en la proyección de su carrera artística.

La Fundación ya impulsó una iniciativa similar en 2010 mediante un convenio con la Junta de Castilla y León para becar a los tres conservatorios de la provincia. Según se ha anunciado, este programa será retomado para el curso 2025-2026, con vocación de continuidad y renovación anual.