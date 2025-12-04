La Junta destina dos millones de euros para restaurar vidrieras, triforios, rosetón y ventanales de la Catedral de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La finalidad de esta subvención es la conservación, puesta en valor y proyección cultural del patrimonio cultural de Castilla y León, a través de la restauración y consolidación de las vidrieras N.XIV y S.XIV de la nave mayor, el rosetón N.VIII y triforio N.VIII del hastial norte, la vidriera N.VI y triforio N.VI del brazo del crucero, así como de las fábricas que configuran dichos ventanales, contribuyendo al acceso, comprensión y disfrute de dicho patrimonio.

La Catedral de Santa María de Regla, en León, ocupa un lugar preferente entre los bienes de la máxima categoría del patrimonio cultural de Castilla y León. Su construcción fue iniciada a mitad del siglo XIII, tomando como modelo otras catedrales góticas francesas. Fue completada en su configuración actual a finales del siglo XVI, y se trata del primer edificio de Castilla y León declarado Monumento Nacional en 1844, lo que propició el inicio de extensas y profundas labores de consolidación y restauración, que prosiguen hoy en día.

Actualmente, el Cabildo de la Catedral de Santa María de Regla tiene previsto llevar a cabo una serie de trabajos y actuaciones de consolidación de las vidrieras N.XIV y S.XIV de la nave mayor, el rosetón N.VIII y triforio N.VIII del hastial norte, y la vidriera N.VI y triforio N.VI del brazo del crucero, así como las fábricas que configuran dichos ventanales.

Las vidrieras objeto de actuación forman parte del conjunto monumental de la Catedral y presentan el deterioro propio del paso del tiempo, máxime teniendo en cuenta que, además de su función ornamental, cumplen también la función de cerramiento de los ventanales, y no se ha realizado ninguna restauración desde finales del siglo XIX.

Este deterioro se debe, fundamentalmente, a las condiciones ambientales, climáticas y atmosféricas a que han estado expuestas y que han incidido tanto en la estructura propia de los vidrios como en los demás elementos que componen el conjunto de las vidrieras, dando lugar a deterioros físicos y químicos que conducen a su descomposición y a su desagregación mecánica, aumentando su porosidad y fisuración, especialmente en las fábricas originales. Por lo que respecta a los materiales pétreos, se manifiestan de forma clara los problemas de alteración de la piedra.

Estos trabajos y actuaciones conllevan un adecuado mantenimiento y mejora del edificio, lo que se prevé repercuta favorablemente en el impacto y número de visitantes al tratarse de un importante activo de la provincia y de toda la Comunidad, con la consiguiente repercusión en el incremento del turismo cultural y en la revitalización económica de toda la zona. Por tanto, con estos trabajos se espera generar un impacto positivo no solo en la conservación de una parte fundamental del patrimonio cultural de Castilla y León, sino también, en términos de dinamización socioeconómica.