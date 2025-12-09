Isserlis y Shih regalan una mañana mágica

Al abrir la puerta de la platea sobrecoge Ludwig van Beethoven, es decir su música, y Steven Isserlis y Connie Shih llenan el espacio del Auditorio de León con el poder del arte, ese que se manifiesta hasta en el último rincón de la sala a oscuras. Ahí, sentado en una butaca el espectador asiste a un encuentro prodigioso de otoño en una mañana mágica de un martes soso y festivo que cambia a esplendoroso a los minutos de escucha. La música les hará libres y parte de culpa la tiene el Festival Internacional de Música de Cámara MonteLeón que la Fundación MonteLeón pone al servicio de los melómanos y la ciudad cultural que es León, del 4 al 8 de diciembre, esto es, ayer. Y fue así ayer el cierre general con el concierto extraordinario a cargo de dos genios llamados Steven Isserlis y Connie Shih, que merecen un capítulo aparte.

Suena Ignaz Moscheles (1794-1870) con su Sonata en Mi mayor Op. 121. Allegro espressivo e appassionato II. Scherzo (bailable) III. Ballade (en estilo bohemio) IV. Finale. Allegro vivace, ma non troppo. Y dos músicos en el escenario, dos instrumentos, tres personas, uno es el pasador de páginas de la pianista, están ofreciendo un descomunal concierto en el que pese a la soledad escénica previsible de dos, la calidad supera a la cantidad y MonteLeón regala una mañana mágica.

crecimiento y referencia

El festival que dirige Carmen Mayo confirma su crecimiento y referencia cultural en León con una propuesta internacional a la que no se le resiste optar por la mañana para rematar el ciclo. Una gran entrada registra en este cierre a máximo nivel. A esas alturas de la mañana dentro del Auditorio de León la buena abstracción hace que ya no se sepa qué pasa en el resto de la ciudad cuando suenan Robert Schumann (1810-1856) Adagio & Allegro en La bemol mayor Op. 70 y Félix Mendelssohn (1809-1847), Sonata nº 2 en Re mayor Op. 58. Y para la memoria queda la conjunción a veces vertiginosa que logran Isserlis al contrabajo y Shih al piano, con un dominio de la ejecución y la interpretación en las que la música dibuja escenas inolvidables.

Es música clásica sin trampas, nada que ver con reclamos actuales ni rosaliadas, sino la verdad del músico sobre el escenario. Irrepetibles Isserlis y Shih cada vez que vengan con más seguidores incondicionales.

Se cumplen así las máximas, e intenciones, que Francisco-José García Paramio, presidente de la Fundación MonteLeón, desgranaba como máximo responsable de la institución, cuando anunciaba que «a lo largo de los años, el festival ha sido testigo de la evolución de muchos de estos jóvenes músicos, quienes, impulsados por su pasión por la música y su incansable búsqueda de la excelencia, logran sorprendernos con nuevas propuestas sonoras y una increible madurez interpretativa. Este año, los grupos participantes prometen ofrecer una experiencia única que no solo enriquecerá a los asistentes, sino que también fortalecerá la conexión entre artistas y público, esa que solo la música es capaz de generar. Sin embargo, detrás de la magnificencia de cada actuación hay un gran esfuerzo colectivo. La organización de un evento de tal magnitud implica un trabajo arduo y deta llado que abarca desde la selección de los artistas hasta la logística de cada uno de los conciertos. El equipo humano de la Fundación Monteleón se dedica a garantizar que cada detalle sea perfecto y que el ambiente sea el más propicio para que los artistas se expresen en su máximo esplendor», relataba el presidente.

Y es que el Festival Internacional de Música de Cámara MonteLeón tiene esa máxima de impulso a la cultura desde su origen hasta a su puesta al servicio del público: «Este Festival es más que un evento de música es un espacio donde se estrechan lazos entre diferentes culturas, donde se celebra el esfuerzo y la pasión por la música, una invitación a todos los amantes de la música de cámara para disfrutarla en su forma más pura y emotiva. Con cada nueva edición, la Fundación MonteLeón reafirma su compromiso con el arte y la cultura y, como siempre, nos invita a vivir juntos una experiencia musical inolvidable», añadía García Paramio.