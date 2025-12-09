El nuevo secreto de Emperador

Consta en La fotografía en León. 1839-1900. Tesis, de Isabel Barrionuevo, que Miguel Germán Gracia Pascual nació el 28 de mayo 1862 en la localidad alicantina de Agrés y murió el 9 de marzo de 1942 en Valencia. Se estableció en León en 1887, con 25 años, y en la capital de la provincia transcurrió su carrera profesional; casi cuatro décadas en las que realizó miles de retratos de estudio. Es el padre de Pepe Gracia y el abuelo, por tanto, de Belita Gracia, de actualidad en el ILC con su exposición de fotografía. Pero esta saga tiene en ese pionero que fue Germán Gracia una vertiente artística relacionada con la pintura. Y resulta que un día Javier Emperador, uno de esos imprescindibles de la cultura leonesa que no ceja ni en su empeño por conservar el pasado ni en descubrir lo que haya por recuperar, paseaba por la calle Pendón de Baeza y en una tienda de segunda mano de esas que son para los muy cafeteros de lo rescatable encuentra una lámina, en principio solo eso. Aparecen representados Santo Toribio de Mogrovejo y Santa Rosa de Lima. «después de limpiarlo bien me di cuenta de que era algo más. Que era un original. Y por la parte de atrás la firma de Germán Gracia», relata, además de darse la circunstancia de la especial relación que tiene Emperador con la familia Gracia como además se puede ver en el Museo Colección de temática leonesa que tiene en el sótano del Ayuntamiento en San Marcelo y que sería una visita más que recomendable, por ejemplo estas navidades.

«Es una faceta poco conocida de Germán Gracia pero que ahí estaba. David ha realizado una restauración fabulosa. Y luego hay una relación muy especial con el Papa actual», va avanzando Emperador.

Porque lo que ocurre, que ya está contado, es que mientras se llega a la novedad lo que es igual de importante es la aportación a la cultura leonesa de Javier Emperador. Él es el artífice del Museo de las Tierras de León–Colección Javier Emperador, ubicado en el sótano del Ayuntamiento de la plaza de San Marcelo, que amplía su colección con la incorporación de esta nueva obra así como de toda la indumentaria tradicional e imágenes leonesas. Cin detalles concretos como los relativos a la familia Gracia o a la Junquera, de Carlos Junquera, activo imprescindible en el estudio de la cultura leonesa pero también al máximo nivel internacional, catedrático y uno de los grandes investigadores, además de autor, en antropología y ciencias adyacentes.

De hecho, la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha destacado la importancia del contenido de esta colección única que se puede visitar en el sótano del Ayuntamiento en la plaza de San Marcelo.

Francisco Javier Emperador Marcos (Veguellina de Órbigo, 1962) es técnico Superior de Arte Textil y profesor de piano y música.