Silvia Abad recoge el premioCrémer

La escritora valenciana Silvia Abad recibió ayer el Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, en el Palacio del Conde Luna, por Un ser cercano. El jurado de esta primera edición del premio destacó la obra de Abad por «su calidad estilística y su estilo depurado». El premio, impulsado por la editorial Averso Poesía en colaboración con el Ayuntamiento de León, está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra ganadora en la colección de Averso, con una tirada de 500 ejemplares —25 para la autora—. Esta convocatoria, que ensalza la figura de Victoriano Crémer, recibió veinte poemarios.