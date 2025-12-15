Yoko Ono no dejará en paz a León

La exposición de Yoko en el Musac no está siendo tranquila. Y no solo por la afluencia de visitantes, sino porque la artista de 91 años se ha propuesto «agitar» al público, como viene siendo su ‘tarjeta de presentación’. No ha parado de enviar «órdenes». León respira Yoko Ono. Desde noviembre, la ciudad ha sido invadida por las instrucciones poéticas de la artista japonesa (Tokio, 1933), cuya gran retrospectiva Insound and Instructure ocupa 1.700 metros cuadrados del Musac, hasta el 17 de mayo.

La viuda de John Lennon y figura icónica del arte conceptual, no solo expone una retrospectiva en León —la más importante de las últimas décadas en España—, sino que ha extendido su poética participativa más allá de las paredes del museo. Le gusta tener cómplices. Odia al público pasivo.

Primero lanzó un llamamiento a las mujeres leonesas, para que las víctimas de violencia machista compartieran sus experiencias y enviaran fotos de su mirada, incorporándolas a una obra colectiva en el Musac. Luego diseminó cinco grandes vallas por enclaves emblemáticos de la ciudad que proclaman mensajes directos y mayúsculos: «Imagina la paz», en Puerta Castillo; «Sí», al principio de Papalaguinda; «Respira», en la estación de tren; «Vuela», en Eras de Renueva; y «Recuerda», en Ordoño. Estas consignas, simples y profundas, invitan a leoneses y visitantes a reflexionar y conectar con el mundo de una manera activa. Esta extensión urbana es puro Ono: arte participativo que borra fronteras entre museo y vida cotidiana, entre contemplación y acción. Y el Musac, consciente de ello, multiplica su complicidad con la artista a través de dos talleres que convertirán a los participantes en intérpretes activos de su universo.

Dos talleres que profundizan en el legado de Ono, enfocados en el juego, la performance y la creatividad colectiva. Son dos propuestas que invitan a los espectadores a convertirse en coautores.

A las órdenes de Yoko

El primero, Art-games: vive la fascinación de Yoko Ono por el juego, tendrá lugar los días 27 y 28 de este mes. Dirigido a familias con niños de 5 a 12 años, lo imparte la educadora artística Adria Parravicini Nardi, junto al equipo de educación del museo. Las sesiones comienzan recorriendo la exposición para descubrir cómo Ono rompió los límites entre arte y vida con instrucciones mínimas y propuestas abiertas. Después, los participantes exploran los pilares de la performance —cuerpo, espacio, tiempo y copresencia—, a través de dinámicas lúdicas, multisensoriales y colectivas. El clímax: crear art-games, donde cada familia inventa sus propias instrucciones y las activa en un evento grupal lleno de azar, humor e interpretaciones múltiples.

No es la única cita. Los días 3 y 4 de enero, el Musac presenta Cuerpo, voz y emoción, un taller de performance inspirado en la viuda de Lennon, en colaboración con la bailarina y creadora María Casares González. Dirigido a adolescentes, este taller sumerge a los participantes en el universo de Ono a través de sus icónicas instrucciones, especialmente las de su libro Pomelo / Grapefruit. Sin buscar perfección, sino el placer de experimentar, las sesiones exploran movimiento, voz y juego colectivo como formas de expresión libre.

La estructura es clara: una primera parte activa el cuerpo y la confianza con calentamientos sensoriales, juegos físicos y dinámicas de transmisión de movimiento y sonido, invitando a descubrir «cuerpos» que ruedan, vibran o reptan. La segunda parte anima a crear instrucciones propias al estilo Ono, compartiéndolas en grupo o individualmente. Es un entorno seguro para expresar emociones, desarrollar creatividad y abrir percepciones, transformando cómo vemos el mundo.

Estos talleres no son accesorios: son el corazón participativo de la exposición. Y Yoko Ono recuerda que el arte contemporáneo se vive, se respira, se imagina. León, por unos meses, es su gran tablero de juego. Ella no dejará de buscar aliados.