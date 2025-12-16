El Barrio de los Artistas organiza un circuito cultural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Barrio de los Artistas vuelve a agitar el panorama cultural. Ocho espacios culturales y creativos de la zona oeste de la ciudad abrirán sus puertas este sábado, de diez de la mañana a diez de la noche, para darse a conocer, intercambiar experiencias y dinamizar la zona. Es la segunda edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Barrio de los Artistas. La Futura, La Casa Menguante, la Casa Magnética e Isla Bukanera están gestionados exclusivamente por artistas y La Cabaña, Andén Creativo, Espacio-E y Galería Cinabrio combinan su faceta comercial con propuestas didácticas y expositivas. Desaparece por traslado El Sitio EF (Eduardo Fandiño), aunque el artista sigue formando parte del colectivo y, en esta segunda jornada, realizará una intervención en el Paso de los Quebrantos. Se incorpora un nuevo espacio, Andén Creativo, con Estela Román al frente. Se han sumado al colectivo otros dos artistas que residen en el barrio y trabajan en su casa, el pintor José Luis Rodríguez Tamargo y el fotógrafo Agustín Berrueta, con lo que ya son 18 los creadores del Barrio de los Artistas. Los tres recién incorporados mostrarán facetas de su trabajo en los escaparates de La Cabaña, Galería Cinabrio y Andén Creativo. El recorrido arranca, a las 10.00, en La Cabaña, con la actividad colectiva Dibuja una raya y la exposición El bosque tenebroso, fotografías de Agustín Berrueta. A las 11.00, en Andén Creativo, acoge la actividad Pinta tu postal desde el andén y la exposición de José Luis Rodríguez Tamargo. A las 12.00, hay puertas abiertas en Espacio-E. Cinabrio presenta, a las 13.00 horas, una pieza de Luis Melón. A las 18.00, en La Futura podrá verse Un billete para cuatro sueños, de la compañía de teatro Fuerza Latina. A las 19.00 horas, en La Casa Menguante, tendrá lugar la charla Una editorial por dentro (para 15 personas, previa reserva en hola@menguantes.com). A las 20.00 horas, en La Casa Magnética, Jonathan Notario y Efraim Ortega ofrecen la actividad Open Studio. A las 21.00 horas, Isla Bukanera proyecta El nacimiento de un cuadro, vídeo-documental de Ursi Sánchez.