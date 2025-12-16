Vuelve a Villaquilambre el ciclo 'Clásicos en Navidad'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Del 20 de diciembre al 4 de enero, Villaquilambre acoge la segunda edición del ciclo Clásicos en Navidad, surgido con el objetivo de acercar la música clásica a diversas localidades del municipio. Las iglesias de Robledo de Torío, Villanueva del Árbol, Villarrodrigo de las Regueras, Villaquilambre y Villasinta acogerán durante el período navideño cinco conciertos, a cargo de dos grupos de cámara formados por intérpretes leoneses o vinculados a León: La Locura del Barroco, formado por Tatiana Franco (traverso), Miguel F. Llamazares (violín barroco) y Julia Franco (clave); y el Cuarteto Clementina, integrado por Lidia Sierra y Pablo Alonso (violines), María Santos (viola) y Javier Andrés (cello). Todos los conciertos son de entrada gratuita hasta completar el aforo.

La Locura del Barroco ofrecerá dos conciertos en las iglesias de Robledo de Torío (20 de diciembre, 18.00 horas) y Villanueva del Árbol (27 de diciembre, 19.00 horas), con un repertorio de obras de Locatelli, Corelli, Couperin, Telemann, Leclair y una selección de villancicos tradicionales. El grupo se forma en el año 2006 gracias al interés de sus componentes por la música antigua interpretada con instrumentos históricos. Sus integrantes forman parte desde hace años de otros grupos de cámara con instrumentos modernos como el Dúo Ad Libitum, Los Músicos de Bremen, o la Orquesta Ibérica. El principal objetivo del grupo es acercar la música y los instrumentos de época a todos los públicos por medio de conciertos de carácter didáctico.

El Cuarteto de cuerda Clementina actuará en tres iglesias: Villarrodrigo de las Regueras (3 de enero, 19.00 horas), Villaquilambre (4 de enero, 13.00 horas) y Villasinta (4 de enero, 18.00 horas) con un sugerente programa que incluye obras de Corelli, Boccherini, Charpentier, Bach, Tchaikovsky y una selección de canciones navideñas.

El Cuarteto Clementina surge a raíz del trabajo de recuperación y edición de varios Quartettinos del Op. 44 de Boccherini por parte de Pablo Alonso, violinista del ensemble, con el fin de llevar a la sala de conciertos estos autógrafos conservados en la Biblioteca Nacional de Francia. Desde su creación, el cuarteto se enfoca en redescubrir y estudiar este patrimonio musical en fase de edición con criterios de interpretación históricos.

El nombre de la formación reivindica el papel motivador e inspirador que la soprano Clementina Pellicci jugó en la vida de Boccherini, tanto personal como creativamente.