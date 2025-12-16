El Palacio de Gaudí recupera la iluminación nocturna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante los últimos días, el Palacio de Gaudí ha permanecido a oscuras en pleno ambiente navideño. Este silencio lumínico respondía a un propósito: avanzar en la renovación integral del sistema de iluminación exterior del monumento, un proyecto concebido para realzar su belleza arquitectónica y, al mismo tiempo, hacerlo más eficiente y sostenible.

El viernes, a partir de las ocho de la tarde, el Palacio Episcopal volverá a encender su luz. Lo hará con una configuración provisional, una primera aproximación que permitirá intuir el espíritu del proyecto definitivo, aunque aún no refleje su resultado final. Esta iluminación se mantendrá durante todas las fiestas navideñas, acompañando a vecinos y visitantes en estas fechas especiales.

La renovación lumínica responde a un doble objetivo: por una parte, subrayar la singularidad y fuerza estética del Palacio de Gaudí; y, por otro lado, reducir en un 70% el consumo energético, un paso importante hacia un uso más responsable de los recursos y hacia la conservación del monumento en clave contemporánea.