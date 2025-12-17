Ruedan una película porno en la tumba de Camilo Sesto

Publicado por EFE Alcoy Creado: Actualizado:

El rodaje de unas escenas de contenido sexual en la tumba de Camilo Sesto, en el cementerio de Alcoy (Alicante), ha desatado una polémica política entre la oposición municipal, que acusa al ayuntamiento de permitirlo, y este, que lo niega. El grupo popular en el Ayuntaniento de Alcoy ha calificado de «lamentable y reprobable» que se autorizara un rodaje de este tipo y en ese ese emplazamiento, y ha considerado que supone «una grave falta de sensibilidad» hacia la memoria del artista, su familia y la ciudadanía.

El Gobierno local, formado por PSPV-PSOE y Compromís, ha negado haber autorizado el rodaje y asegura que la Alcoy Film Office, la entidad pública que promueve el sector audiovisual en el municipio, no concedió permiso para una producción de carácter pornográfico. Según ha podido comprobar Efe en el documento, la solicitud presentada por la productora incluía una sinopsis en la que se describía la visita de un personaje «a la tumba de su pareja en un momento de introspección profunda y desoladora». Desde el Gobierno municipal consideran «irresponsable tergiversar los hechos y generar confusión entre la ciudadanía» y remarcan que «no existe ninguna referencia en la solicitud de rodaje ni en la sinopsis a la tumba de Camilo Sesto, ni a ningún elemento concreto del patrimonio funerario de la ciudad».