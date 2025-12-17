Cuatro libros de editoriales leonesas para regalar esta Navidad

León es uno de los lugares de España con más librerías por ciudadano. Los leoneses han demostrado que su interés por la lectura trasciende a la conocida como fastbooks, libros de digestión rápida y se encuentran entre los españoles que más literatura consumen. En esta selección, Diario de León ofrece cuatro alternativas de cuatro editoriales de la provincia: Rimpego, Eolas, Piélago del Moro y Marciano Sonoro. Un ensayo de Manuel Rodríguez Pascual sobre la raza merina y como algunos valientes tratan de recuperar la raza productora de una lana utilizada por la industria del lujo para la confección de la moda que llena pasarelas y cotiza en muchos casos en las bolsas mundiales. La poesía es el ámbito de Jenaro Talens en un libro bellísimo que pronto llegará a las librerías. La velocidad de la sombra profundiza y cierra la pentalogía de El sueño de Einstein, La lentitud de los crepúsculos, Donde la noche y Jardín secreto. Plantas silvestres de Laciana, de Luis Fernández, se ha convertido en un auténtico bestseller que se agota en las librerías y que todos los amantes de la naturaleza mágica de Laciana deben atesorar.

DL Merinas y la industria de la lana Durante cinco siglos, la lana de la oveja merina española se prestigia como una excepcional fibra textil, monopoliza los mercados internacionales, cotiza al alza en la bolsa de valores de Ámsterdam y constituye la principal fuente de divisas del reino. Esa afortunada posición va a quebrantarse durante la guerra de la Independencia. España perderá el liderazgo en la producción de lana de alta calidad a medida que otros países se empeñen en una carrera de mejora genética del merino y de la finura y valor de sus vellones. Manuel R. Pascual es el autor de este ensayo publicado por Rimpego, que describe cómo ahora algunos ganaderos han apostado por recuperar el liderazgo que un día tuvieron nuestras cabañas, colaborando con criadores australianos en un fascinante viaje de regreso a la cuna ibérica del merino.

DL La velocidad de la sombra Jenaro Talens firma esta obra publicada por Eolas. Hay dos tipos de tiempo, uno rígido y mecánico que, a la manera de un péndulo, se balancea imperturbable hacia atrás y hacia delante y otro corporal, que se retuerce y se escabulle como un pez en una bahía. Los poemas escritos en esta etapa de madurez, han girado en torno a esa segunda posibilidad, a modo de fragmentos dispersos de un mosaico que narra el proceso de conocimiento en que consiste el viaje iniciático de ida y vuelta al universo de la infancia. Al unirse dichos fragmentos construyen un relato donde las distintas temporalidades coexisten, sin elegía ni nostalgia, en el único espacio del aquí y el ahora del presente.

DL Plantas silvestres de Laciana Gordolobo, leche de gallina, lechuga de cordero, nabo del diablo, alfileres de pastor… son sólo algunos ejemplos de las plantas silvestres que crecen en Laciana, uno de los grandes pulmones verdes que tiene la provincia. Esta comarca puede presumir de ser un punto estratégico de variedad de ecosistemas y Luis Fernández Fernández lo sabe bien porque lleva más de media vida investigando y documentando lo que crece en tierras lacianiegas. Piélago del Moro reedita Plantas silvestres de Laciana, que acaba de alcanzar su tercera edición. En sus páginas, más de 600, se recoge información de más de quinientas especies florísticas existentes en el valle mágico de Laciana.