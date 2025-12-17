Diario de León

Especial Navidad

Vuelve la fábrica de las ilusiones a León

El Festival Internacional Vive la Magia de León (del 25 de diciembre al 1 de enero) cumple 22 años en plena forma, con el acierto de una programación exacta en cantidad y calidad y con la respuesta incontestable del público

Juan Mayoral es el director artístico de un festival de magia que se ha convertido en la gran cita navideña leonesa.

Juan Mayoral es el director artístico de un festival de magia que se ha convertido en la gran cita navideña leonesa.SECUNDINO PEREZ

Pacho Rodríguez
Publicado por
Pacho RodríguezRedactor de Cultura
León

Creado:

Actualizado:

En:

El Festival Internacional León Vive la Magia alcanza su edición número 22 demostrando ser una maquinaria perfecta de fabricar ilusiones y sonrisas, de poder presumir ser el más importante del género en Europa y de poner a León como capital en el mapa de la magia. La magia de este festival surge desde la propia magia y el empeño de Juan Mayoral, director artístico, que con Huang Zheng, directora escénica, y Javier Cambero, responsable de la producción y coordinación de un festival que cuenta con más de 700 eventos,. Y todo ello se traduce, sin trucos, en que las entradas del Auditorio (donde son las galas internacionales y la unipersonales) vuelen el día que salen a la venta, como en esos grandes eventos musicales ahora tan de moda. La diferencia es que el Festival Internacional León Vive la Magia ejerce la moda de manera continua y es ya un obligatorio de los que llegan a León a pasar la Navidad o los leoneses que ya cuentan con el festival como un motivo de orgullo.

Junto a las galas antes citadas, la Ruta de la Magia o La Otra Maga son apartados de un festival que ha crecido desde los sostenible y lo ambicioso de poner esta actividad artística en el lugar que se merece en el ámbito cultural.

La presentación de este año llevada a cabo por Juan Mayoral señalaba como dato a destacar que se trata de «un evento que ha sabido mantenerse vivo y presente de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo, incluso durante los difíciles momentos de la pandemia», indicaba.

La importancia del Festival de Magia se extiende más allá de León y provincia y eso se traduce en la implicación institucional. «Contamos con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial, el Ministerio de Cultura y Junta de Castilla y León, así como la de patrocinadores y colaboradores. Nuestro más profundo agradecimiento también al personal municipal por su dedicación y participación en esta celebración», resalta Mayoral. Este año Violeta Zheng será la maestra de ceremonias. La Gala Unipersonal que precede a la Internacional, el 26 de diciembre, tiene como protagonista al valenciano Javier Botía. Raymond Crowe, Christiansen Morten, Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, Klek Entòs y Charlie Mag serán los grandes nombres internacionales.

tracking