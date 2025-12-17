Vuelve la fábrica de las ilusiones a León

El Festival Internacional León Vive la Magia alcanza su edición número 22 demostrando ser una maquinaria perfecta de fabricar ilusiones y sonrisas, de poder presumir ser el más importante del género en Europa y de poner a León como capital en el mapa de la magia. La magia de este festival surge desde la propia magia y el empeño de Juan Mayoral, director artístico, que con Huang Zheng, directora escénica, y Javier Cambero, responsable de la producción y coordinación de un festival que cuenta con más de 700 eventos,. Y todo ello se traduce, sin trucos, en que las entradas del Auditorio (donde son las galas internacionales y la unipersonales) vuelen el día que salen a la venta, como en esos grandes eventos musicales ahora tan de moda. La diferencia es que el Festival Internacional León Vive la Magia ejerce la moda de manera continua y es ya un obligatorio de los que llegan a León a pasar la Navidad o los leoneses que ya cuentan con el festival como un motivo de orgullo.

Junto a las galas antes citadas, la Ruta de la Magia o La Otra Maga son apartados de un festival que ha crecido desde los sostenible y lo ambicioso de poner esta actividad artística en el lugar que se merece en el ámbito cultural.

La presentación de este año llevada a cabo por Juan Mayoral señalaba como dato a destacar que se trata de «un evento que ha sabido mantenerse vivo y presente de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo, incluso durante los difíciles momentos de la pandemia», indicaba.

La importancia del Festival de Magia se extiende más allá de León y provincia y eso se traduce en la implicación institucional. «Contamos con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial, el Ministerio de Cultura y Junta de Castilla y León, así como la de patrocinadores y colaboradores. Nuestro más profundo agradecimiento también al personal municipal por su dedicación y participación en esta celebración», resalta Mayoral. Este año Violeta Zheng será la maestra de ceremonias. La Gala Unipersonal que precede a la Internacional, el 26 de diciembre, tiene como protagonista al valenciano Javier Botía. Raymond Crowe, Christiansen Morten, Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, Klek Entòs y Charlie Mag serán los grandes nombres internacionales.