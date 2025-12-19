La Biblioteca Pública ofrece los mejores filmes en El Día Más Corto

Este viernes 19 de diciembre, a partir de las 18.30 horas la Biblioteca Pública de León proyecta una selección de cortometrajes con motivo de la celebración de El día más corto.

El día más corto [ED+C] es un evento anual de carácter europeo que llega a España el domingo 21 de diciembre de 2025, día del solsticio de invierno, de la mano de la Coordinadora del Cortometraje Español.

La primera edición se celebró en Francia en 2011. Dos años después, la Coordinadora del Cortometraje Español organizó la primera edición de [ED+C] en España. Y año tras año ha ido sumando miles de espectadores. Nuestro país es el único en celebrar este evento en un formato novedoso: proyecciones de cine simultáneas en streaming en todo el país, abiertas y gratuitas a iniciativa de instituciones, empresas y particulares durante 24 horas.

Este año la Biblioteca Pública de León se suma a este evento proyectando cortometrajes de gran calidad y temáticas contemporáneas y diversas. Cortos recién salidos del circuito de festivales, ampliamente premiados y cortos que ya son referencia en la cultura cinematográfica española. Edad recomendada: a partir de 14 años. Entrada libre hasta completar el aforo.