Que suene la 'marcha Radetzky'

Suena la marcha Radetzky y parece que todo será posible en 2026. Y va siendo creíble desde 1848, cuando la escribió Johann Strauss. El Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso regresa este 21 de diciembre, domingo (Auditorio. 12.30 y 19.30 horas), para reafirmarse como uno de los grandes hitos culturales de la ciudad y del panorama musical español. Llega así un acontecimiento esperado y que sorprende, que combina tradición, excelencia artística pero también la actualidad de una orquesta con futuro y grandes talentos junto a la magia propia de estas fechas. Coge fuerza, porque la prueba de que la Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso convertirá este domingo en mucho más que un domingo lo corroborarán las caras de satisfacción y de felicidad del público al salir de un concierto que siempre es inolvidable y cuyo efecto saludable dura hasta el año siguiente, o sea domingo 21 de diciembre, cuando el rito clásico vuelve a ser la nota dominante.

El Auditorio de León albergará las dos únicas funciones —a las 12:30 y 19:30 horas— de un programa festivo construido en torno a los inmortales Valses y Polkas de la familia Strauss, un repertorio que evoca elegancia, celebración y espíritu navideño, y que en manos de esta orquesta adquiere un brillo particular. Para muchos leoneses, el Concierto de Navidad es el inicio oficial de las fiestas: un encuentro colectivo con la belleza, la música y la celebración. La experiencia de escuchar los valses y polkas de Strauss interpretados por una orquesta en su mejor momento convierte esta cita en un evento irrepetible cada año.

Como es tradición en este concierto, el público tendrá un papel protagonista. La orquesta y el maestro Dorel Murgu fomentarán, un año más, la interacción directa con los asistentes, convirtiendo el auditorio en un espacio festivo y cercano. No faltarán las habituales bromas, guiños y momentos de participación colectiva, que cada Navidad se convierten en un auténtico ritual conjunto. La sesión de las 12:30 horas estará especialmente orientada al público infantil, ofreciendo una experiencia dinámica y didáctica que invitará a los más pequeños a descubrir la música sinfónica de manera lúdica y participativa. su La Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso» se ha consolidado como una de las formaciones más destacadas del país, tanto por la experiencia de sus músicos como por capacidad para abordar programas de gran exigencia técnica. Cada integrante aporta una sólida trayectoria profesional, construida en escenarios nacionales e internacionales, y una calidad artística que sitúa a la orquesta entre las más relevantes del panorama sinfónico español. La dirección del maestro Dorel Murgu será, un año más, un sello de garantía. Su liderazgo exigente, sensible y profundamente musical ha sido decisivo en la evolución artística de la formación, que ha alcanzado un nivel reconocido tanto por público como por especialistas.

La Odón Alonso deleitará con obras como el Danubio Azul, Cuentos de los bosques de Viena, Pizzicato Polka así como la tradicional Marcha Radetzky, entre otras, además de joyas como la Marcha de El Cascanueces de Chaikovsky o el célebre Sleigh Ride de Leroy Anderson. Un programa pensado para emocionar, sorprender y envolver al público en un ambiente festivo único. A pocas horas de su celebración, el Concierto de Navidad se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del mes de diciembre en León. El público leonés volverá a encontrarse con una orquesta de nivel artístico excepcional.