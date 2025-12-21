Iván Rojo y María Cruz, los triunfitos invitados a la Bresh de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este sábado el recinto del Palacio de Congresos y Exposiciones de León volvió a acoger una nueva edición de la Bresh, la fiesta argentina que arrasa por todo el mundo.

Este evento, caracterizado por traer a artistas, invitados VIP y mucha purpurina, ya había estado en la capital leonesa en 2022 y volvió a repetir este 20 de diciembre con éxito en asistencia.

Entre los numerosos invitados, se encontraban el vallisoletano Iván Rojo y la canaria María Cruz, triunfitos de la edición 2025 del concurso de música propiedad de GestMusic.

Iván Rojo fue el primer expulsado de la Academia de Operación Triunfo, mientras María Cruz abandonó el programa en la gala 8 y se convirtió en la séptima expulsada.

Ambos jóvenes acaban de sacar su primer single. María Cruz lanzó 'Maldita Relación' y '29 fue la canción elaborada por Iván Rojo.