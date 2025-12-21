Muere Celso Bugallo, gran actor gallego, premio Goya por ‘Mar Adentro’

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El actor pontevedrés Celso Bugallo Aguiar,falleció este pasado sábado en Pontevedra a los 78 años. Actor prolífico de cine, teatro y televisión, fue uno de los secundarios con más talento del panorama cinematográfico nacional, y el largometraje «Mar adentro» le proporcionó reconocimiento y el premio Goya al mejor actor de reparto. Nacido el 1 de enero de 1947 en Sanxenxo (Pontevedra), poseía una larga experiencia en teatro y sus primeras interpretaciones datan de los años setenta en Logroño. Miembro de los grupos independientes Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda, fue el fundador y director del «JUBY» (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro con El retablo del flautista (Jordi Teixidor Martínez). A finales de esa década cofundó un grupo de teatro en Galicia llamado Olimpo. En 1995, fundó el Aula de Formación de Actores de Pontevedra para formar a actores sobre la base de las teorías de Stanislavsky y dirigió montajes, la mayoría en gallego, como Preludio al teatro, El daño que hace el tabaco o El despertar.

Debutó en la pantalla grande con La lengua de las mariposas (1999, José Luis Cuerda), a la que siguió Los lunes al sol (2002, Fernando León de Aranoa), y por la que fue galardonado con el Premio Revelación «Mestre Mateo» y el premio «Chano Piñeiro» al mejor actor de reparto. La cinta ganó 5 Goyas y la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Con posterioridad, participó en El lápiz del carpintero (2003, Antón Reixa) y La vida que te espera (2004, Manuel Gutiérrez Aragón) entre otras.

Sin embargo, el reconocimiento nacional le llegó con la película Mar adentro (2004, Alejandro Amenábar). Su interpretación del hermano de Ramón Sampredro le dio el Goya al mejor actor de reparto y el premio de la asociación de actores españoles (Unión de Actores). Rodó tiempo después Angosto y Salvador.