Una nueva cara para Lancia

Vista aérea de los terrenos en los que se encuentra el yacimiento de Lancia y en la que se pueden observar las siluetas de los tres edificios con que contará el centro.dl

«Durante muchas décadas Lancia, aunque objeto de diversas campañas de excavación arqueológica, fue sinónimo de olvido a nivel turístico, divulgativo y de imagen pública. Hoy lleva camino de convertirse en algo muy diferente». Lo asegura Emilio Manuel Martínez Morán, diputado de Cultura, que destaca así la labor de impulso de la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura para que el yacimiento ofrezca una nueva cara en la forma y el fondo, en imagen y contenidos.

El proceso actual sucede a la paralización sufrida durante unos diecisiete meses —desde el 22 de noviembre de 2023-, debido a la aparición de restos arqueológicos en el perímetro del centro proyectado. Las obras se reanudaron el pasado 13 de mayo de 2025. Durante ese periodo, además, el equipo dirigido por Jesús Celis se encargó de recuperar y estudiar los hallazgos cuya localización interfería con la implantación de uno de los edificios. En ese lapso de tiempo, el equipo ganador del concurso público convocado en 2021 por el Instituto Leonés de Cultura —el estudio madrileño gon architects dirigido por Gonzalo Pardo, bajo el lema «Piedra y tierra»— elaboró un proyecto modificado con el objetivo de dar continuidad a la iniciativa y de integrar los restos arqueológicos descubiertos.

La propuesta revisada contemplaba como principales modificaciones el desplazamiento de las tres construcciones hacia el norte de la parcela, junto a la senda que bordea el solar, y la elevación de los edificios para evitar que la cimentación afectase a los estratos con potencial arqueológico. Esa solución técnica garantizaba la preservación de los restos y respondía, además, a uno de los retos más presentes en el debate arquitectónico europeo: la adecuada implantación de nuevas construcciones en entornos donde el patrimonio tiene una presencia y un valor ineludibles. «La estructura y la organización se mantienen íntegras de acuerdo con el planteamiento original: tres edificaciones dispersas en el territorio que conforman un paisaje unitario. De norte a sur, el conjunto alberga una recepción/ cafetería, el centro de interpretación y, junto a las ruinas descubiertas y en conexión visual con ellas, un espacio de trabajo e investigación para los arqueólogos, además de zonas de aparcamiento y caminos peatonales», explicó Gonzalo Pardo.

En palabras del arquitecto, «el resultado del Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia, próximo a las Cuevas Menudas, es una intervención paisajística y arquitectónica que, desde una mirada bioclimática y de eficiencia energética, apuesta por el máximo uso de estrategias pasivas y por materiales y técnicas locales». Un conjunto de 206 paneles fotovoltaicos, situados junto al recorrido peatonal, formarán parte del paisajismo de la propuesta además de abastecer al conjunto de la energía eléctrica necesaria, otorgándole un carácter autosuficiente.