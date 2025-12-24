La magia es el plato fuerte de la navidad

La «mejor maga de China del Barrio Húmedo». La frase tiene truco, como debe ser, en palabras de Violeta Zheng, directora artística y escénica de las galas internacionales, y este año maestra de ceremonias de las mismas. Y el truco es el humor y la modestia de un curriculum a exponer para presentarse como si fuera poco a lo que ha llegado: en concreto, por resumir, ahora que el 25 de diciembre comienza el Festival Internacional León Vive la Magia, que son 22 ediciones y que ella es la directora artística desde hace 15. Maestra de ceremonias y carta de presentación, por tanto, al mismo nivel que el nivel máximo internacional del evento, que agota localidades. El Barrio Húmedo está presente también en la figura de otra parte fundamental del Festival de Magia, su creador: Juan Mayoral. Cuando se presentó esta edición, Mayoral se refirió al Barrio Húmedo como tierra de infancia y de sueños. Y el suyo era ser mago. XXII ediciones después del Festival Internacional León Vive la Magia hay un legado marca León como uno de esos reclamos en los que hay plan para todos. Y ya en lo personal, porque Juan Mayoral es uno de los magos más importantes del mundo, como artista y sobre todo como creador de espectáculos.

Pero lo inmediato es el comienzo del festival. Del 25 de diciembre al 1 de enero, León es magia. La Gala Internacional Los mejores Magos del Mundo tendrá lugar los días 28, 29, 30, 31 de diciembre y y de enero en el Auditorio. «El Festival Internacional late al ritmo de la magia, atrayendo a artistas y amantes de este arte desde todas las partes del mundo. Uno de los momentos más destacados es la Gala Internacional de Magia, un espectáculo de primer nivel mundial que reúne a los mejores magos en sus respectivas especialidades y géneros. Bajo la cuidada supervisión de Juan Mayoral y Violeta Zheng, se conforma un show único y auténtico que combina elementos como la música, el humor, la iluminación y, por supuesto, el ilusionismo de máximo nivel. Durante aproximadamente dos horas, los espectadores son transportados a un mundo mágico donde la sorpresa y la maravilla se entrelazan en un espectáculo inolvidable». La carta de presentación corporativa del festival, este texto anterior, no hace falta cuando ya está todo vendido. 11 galas ya todo vendido.

Pero no sólo de las galas internacionales vive el Festival Internacional León Vive la Magia. El 26 de diciembre, también en el Auditorio Ciudad de León, Javier Botía protagoniza la Gala Unipersonal. Ojo, porque apenas quedan entradas para ver El show de los fenómenos paranormales. Todo un referente en el mentalísmo mundial, el espectáculo del valenciano Javier Botia incluye mucho más que eso y combina desde la hipnosis y telepatía hasta el humor, desde juegos ópticos hasta proyecciones audiovisuales. Diversión, adrenalina y misterio en un espectáculo inolvidable.

Ruta de la magia, La otra magia, Magia en la calle, Escuela de Magos, Espacios con magia, Magia solidaria, Leon, provincia mágica, extensiones en otras ciudades, La conferencia anual son otros apartados que hacen que el festival se viva como algo plural y para todos los públicos, dando cabida a grandes artistas en escenarios diversos y acercando la magia a aficionados de todas las edades y a los que lo serán al disfrutar de cualquiera de las citas leonesas.

La Gala Internacional será conducida por primera vez por una mujer, la maga Violeta Zheng, que será la maestra de ceremonias presentando las actuaciones de grandes nombres de la magia. El australiano Raymond Crowe ofrece un estilo de expresión escénica que combina elementos de humor, magia, ventriloquía y pantomima. Christiansen Morten, de Dinamarca, es un joven reconocido con los más importantes premios internacionales de magia. Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, español y australiana respectivamente, son un mago y una bailarina y acróbata que juntos, a través de una original fusión de su arte, ofrecen un número visualmente espectacular.

El francés Klek Entòs invita a los espectadores a tomar conciencia de sus miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza.

Y Charlie Mag, español Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación. Ha trabajado en el Cirque du Soleil en el espectáculo «The Illusionists 2.0».