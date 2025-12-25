León Vive la Magia: el festival internacional que nació de un flechazo hace veintidós años

Publicado por Thais Lozano León Creado: Actualizado:

En 2003, él era un mago reconocido y ella, la nueva promesa del ilusionismo. De la unión de Juan Mayoral y Huang Zheng, mediante lo que califican de "flechazo de magia" en Bangladesh, surgió un evento que comenzó siendo modesto y que ha acabado convirtiéndose en el Festival Internacional León Vive la Magia.

"Cuando conocí a Juan, él ya era un creador muy reconocido en el mundo de la magia. Me pareció una persona elegante, cercana y con mucho sentido del humor. Nos comunicábamos con un inglés muy básico: él con su 'Spanglish' y yo con mi 'Chinglish'. Aun así, gracias al lenguaje de la magia, la comunicación fue muy fluida desde el primer momento", reconoce Zheng en una entrevista con Efe.

Huang Zheng es el nombre original de esta maga nacida en Guilin (China), pero hace unos años lo cambió por Violeta Zheng, "más comprensible y más fácil de pronunciar para el público", además de hacer referencia a una flor que tiene "melancolía, misterio y un matiz cálido".

"Al principio quería que la gente recordara mi nombre, pero con los años entendí que lo importante no es cómo te llamas, sino lo que dejas en quien te ve. Si lo que expreso siembra algo en el corazón de alguien, eso es suficiente", añade.

Una pasión compartida

Zheng siempre había usado la magia para contar historias y era algo "muy presente también en el trabajo de Juan Mayoral", asegura ella.

"Ambos compartimos una visión poética y romántica de la magia, con una gran fuerza visual. Nuestra forma de entender el arte era muy similar y, con el tiempo, esa conexión artística se convirtió también en una unión de vida", explica.

A partir de ese encuentro en Bangladesh, Violeta y Juan decidieron que la magia nunca más sería para ellos un viaje en solitario.

"Creo que mi vida se enriqueció, la magia seguía estando presente, pero compartiendo cada momento con ella, a la que también le apasionaba lo mismo que a mí. Ahora no sólo pensaba en creaciones para mí o para otros compañeros, ahora la prioridad era buscar los mejores juegos del arte de lo imposible para Violeta", confiesa Juan Mayoral.

Desde aquel momento, ambos viven, trabajan y tienen dos hijos en común, por lo que la magia traspasa inevitablemente las fronteras del teatro y se cuela en su casa.

"El arte y la vida están muy conectados para nosotros, así que no siempre separamos claramente el trabajo de lo personal. Tal vez en eso seamos un poco imperfectos, pero mientras nuestros hijos crezcan con valores, honestidad y felicidad, sentimos que vamos por buen camino", asegura Zheng, a lo que Mayoral agrega que "estar muy receptivos a la inspiración permite para ofrecer al público lo mejor".

Crear de cero un festival internacional

En cuanto a la complejidad de lograr consolidar un festival internacional como León Vive la Magia en una pequeña ciudad del norte de España, Mayoral asegura que León tiene "la dimensión ideal para un evento de estas características".

"En las ciudades muy grandes, todo pasa más desapercibido. En León todo el mundo participa y vive esta experiencia, la magia te acaricia, la magia se respira y se siente", sostiene.

En esta edición, la vigésimo segunda, Violeta Zheng será la primera mujer que ejercerá como maestra de ceremonias en la gala internacional.

"Es un momento importante dentro de mi propio camino artístico. El tema del género a veces resulta incómodo, porque siempre he creído que el talento no tiene género. Soy mujer y, naturalmente, creo y actúo desde una mirada femenina. Es cierto que hay más magos hombres que mujeres, y quizá por eso el público percibe algo diferente. Si eso aporta una nueva sensibilidad al escenario, bienvenida sea", asegura.

El festival celebrará este año su XXII edición del 25 de diciembre al 1 de enero con una programación que se estructura en distintos bloques: Magia en la calle, Magia Social, Espacios con Magia (bares, restaurantes y hoteles) y la Escuela de magia.