José M. Micó y Marta Boldú en La Casona

Este sábado, a las 19.00 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, tendrá lugar la actuación musical de Marta&Micó, bajo el título En una palabra. El acto es para todos los públicos y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto San Feliz pueblo, estación cultural para familias, que organiza Factor Espacio San Feliz, dentro del ciclo La letra de la música.

José María Micó es poeta, traductor, músico y catedrático de literatura en la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicado siete libros de poesía, ha editado y estudiado a autores españoles e italianos, y destaca su reciente traducción de la Comedia de Dante (Ed Acantilado). Ha ganado el premio Hiperión de poesía.

Marta Boldú es filóloga y cantante de gran expresividad, con un timbre peculiar, y una voz con garra y a la vez sugerente, sensual.