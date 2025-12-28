La mejor magia del mundo

Lo que llega ahora en el Festival Internacional León Vive la Magia es una colección de estrellas, encabezadas por la maestra de ceremonias: Violeta Zheng. Ella será la encargada de que la Gala Internacional, en todas las sesiones, sean un espectáculo perfecto. Las entradas están agotadas, lo que ya es sinónimo de perfección. Violeta Zheng será la que presente las actuaciones de grandes nombres de la magia. El australiano Raymond Crowe ofrece un estilo de expresión escénica que combina elementos de humor, magia, ventriloquía y pantomima. Christiansen Morten, de Dinamarca, es un joven reconocido con los más importantes premios internacionales de magia. Imanol D´Albéniz & Giorgia Adel, español y australiana respectivamente, son un mago y una bailarina y acróbata que juntos, a través de una original fusión de su arte, ofrecen un número visualmente espectacular. El francés Klek Entòs invita a los espectadores a tomar conciencia de sus miedos y a afrontarlos, para convertirlos en su propia fuerza. Y Charlie Mag, español Campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación. Ha trabajado en el Cirque du Soleil en el espectáculo «The Illusionists 2.0». La Gala Internacional de Magia, además de León, podrá verse en otras capitales de la comunidad como Burgos, Salamanca, Soria, y Palencia, y en la vecina capital asturiana, Oviedo.

Sobre Violeta Zheng se sabe que es una ilusionista, coreógrafa y directora de espectáculos reconocida internacionalmente por su habilidad para fusionar lo clásico y lo contemporáneo, la danza y el misterio, la magia y la emoción. Ahora le toca esta parte tan representativa del festival de magia. Originaria del sur de China, su infancia en una sociedad oriental tradicional la llevó a descubrir su pasión por la magia desde temprana edad, desafiando las expectativas de género impuestas por su cultura. Después de años de dedicación y trabajo duro en el mundo del espectáculo, Violeta Zheng creó su primer espectáculo, MEMORY, en 2002, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. En 2023, presentó su innovador espectáculo La Magia es ella, una producción en directo que cuenta su propia biografía en formato cinematográfico. Es el mejor espectáculo de magia del mundo protagonizado por una mujer. Un innovador concepto mágico que mezcla la elegancia oriental con increíbles efectos visuales. Además de sus logros en el escenario, Violeta Zheng se ha convertido en un referente para las mujeres en el mundo de la magia. Su enfoque único y su estilo poético han transformado la forma en que percibimos la magia, mostrándonos este arte desde una perspectiva femenina. Descubre la magia a través de los ojos de Violeta Zheng y sumérgete en un mundo donde lo imposible cobra vida.

La Gala Unipersonal precedió ayer a la Internacional y tuvo como protagonista al valenciano Javier Botía, con un espectáculo de fenómenos paranormales que le han convertido en un referente del mentalismo mundial. Botía lleva a los mejores teatros El Show de los Fenómenos Paranormales, en el que combina proyecciones, efectos visuales y de sonido, el mejor humor y mentalismo en un gran formato. Incluso interactivo, ofrece desde casa un espectáculo interactivo, una historia inmersiva «donde serás parte de un experimento paranormal bajo condiciones de laboratorio», afirma.