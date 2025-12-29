Basilio López Yatsunska, ganador del concurso navideño de la Biblioteca Pública de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Pública de León ha dado a conocer a los ganadores de su concurso navideño “¿Qué libro quiero que me regalen?”, destacando este año el talento y la creatividad de los más pequeños. Entre los premiados se encuentra Basilio López Yatsunska, quien se ha alzado como ganador en la categoría de 9 a 13 años gracias a su trabajo inspirado en el libro “¡Es Navidad, Stilton!”.

Su propuesta ha conquistado al jurado y lo ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición. Junto a él, Laura Álvarez González ha resultado ganadora en la categoría de 0 a 8 años con el libro “Mascotas a la fuga” de Marcus Pocus, completando así una edición llena de ilusión y buen nivel artístico.

Los trabajos ganadores, junto al resto de propuestas presentadas, permanecerán expuestos en la sala infantil de la biblioteca hasta el próximo 7 de enero, para que todos los usuarios puedan disfrutar de ellos. Desde la Biblioteca Pública de León han querido subrayar que la calidad de los trabajos ha sido excelente y han agradecido la participación de todos los niños y niñas que han formado parte de esta iniciativa navideña.