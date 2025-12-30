Vuelve 'Feje', la revista que divulga la realidad leonesa

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura presenta hoy la tercera edición de su ya clásica revista ‘Feje’, una obra que siguió la iniciativa pionera de la publicación ‘Tierras de León’, nacida en el año 2023. El objetivo es difundir y promocionar la magia de la región leonesa desde diferentes disciplinas. Se trata de una propuesta que depende de la Diputación de León y la edición del mismo ILC. La revista trata temas locales como Historia, Etnografía, Antropología, Historia del Arte, Geografía, Filología, Literatura, Economía, Biología, Documentación o Turismo; todo ello para intentar acercar al lector al panorama de la provincia.

Entre el repertorio de la obra aparecerán artículos de Bonifacio Álvarez Lario, sobre la lápida funeraria vadiniense de Maisontina; o de Pablo García Cañón, que trata temas como la violencia en la vida cotidiana —de género, homicidios, agresiones o robos—, con su artículo «Violencia en la cotidianeidad de la montaña occidental leonesa a lo largo del siglo XVI». Otros nombres que aparecen en la revista son Ovidio Prieto Martínez, que analiza la portada principal de la iglesia del Señor San Salvador en Villamañán o Aurelio Cebrián Abellán, que escribe sobre el estado de Astorga en el Catastro de Ensenada. Javier Revilla Casado investiga sobre el canto rodado y el ladrillo de Pedro Diz Tirado y Juan José Gutiérrez Álvarez escribe sobre la digitalización del Archivo Concha Casado. Además, más de siete autores describen la bioclimatología de León.