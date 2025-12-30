De 'Amarga Navidad' a 'Torrente' y 'La odisea', las 15 películas más destacadas de 2026

La directora Chloé Zhao en una momento del rodaje de "Hamnet", con los actores Jessie Buckley y Paul Mesca, en una imagen cedida por Focus Features. EFE// SOLO USO EDITORIAL//.

Este 2026 a punto de empezar traerá en España los estrenos de los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar ('Amarga Navidad'), 'los Javis' ('La bola negra') y Santiago Segura ('Torrente, presidente') junto a títulos internacionales también muy esperados como 'Toy Story 5', 'El diablo viste de Prada 2' o 'La Odisea'.

'Hamnet' de Chloé Zhao, 23 de enero

La directora de 'Nomadland' adapta la novela homónima de Maggie O'Farrell sobre la historia de la esposa de William Shakespeare en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet, y con la creación de 'Hamlet' como telón de fondo. Jessie Buckley como Anne Hathaway y Paul Mescal en el papel del escritor inglés más universal.

'Aída y vuelta' de Paco León, 30 de enero

Paco León escribe y dirige la adaptación al cine de la ficción televisiva que le dio fama como actor, para la que ha contado con sus mismos compañeros. Así, junto a 'Luisma' estarán Carmen Machi, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Mariano Peña y Pepe Viyuela, entre otros, en una historia que mezcla ficción y realidad.

'Torrente, presidente' de Santiago Segura, 13 de marzo

Es muy posible que Santiago Segura vuelva a reventar la taquilla española con la sexta entrega de las aventuras del policía más casposo del cine patrio. "Es una película muy potente, hay comedias de risa, de sonrisa, pero que haya cinco o seis carcajadas no hay tantas", aseguró Segura en una entrevista con EFE.

'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar, 20 de marzo

En su nueva película, Pedro Almodóvar cuenta la historia de una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie que afronta la muerte de su madre mientras su vida se entrelaza con la del cineasta Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), sin que queden claros los límites entre ficción y realidad.

'El diablo se viste de Prada 2' de David Frankel, 30 de abril

El director y las protagonistas de la célebre sátira del mundo de la moda repiten 20 años después. Tiempo suficiente para que la desaliñada becaria interpretada por Anne Hathaway se haya transformado en una ejecutiva rival de la todopoderosa Miranda Priestly, que vuelve a interpretar Meryl Streep.

'The Mandalorian and Grogu' de Jon Favreau, 22 de mayo

La nueva entrega del inagotable universo de 'La Guerra de las Galaxias' (1977) está centrada en las aventuras de Grogu (más conocido como Baby Yoda) y el Mandaloriano (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que acaba huyendo con el pequeño y adorable ser de la misma especie que el sabio Yoda, cinco años después de los hechos narrados en 'El retorno del Jedi' (1983).

'El día de la revelación' de Steven Spielberg, 12 de junio

El maestro vuelve al misterio de los ovnis y los extraterrestres -que ya abordó en 'Encuentros en la tercera fase' (1977), 'E.T.' (1982) y 'La Guerra de los Mundos' (2005)-. En esta ocasión cuenta con un reparto encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo.

'Toy Story 5' de Andrew Stanton, 19 de junio

Buzz y Woody presencian la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza. Andrew Stanton, director de 'Buscando a Nemo' y 'Wall-E', toma las riendas de esta saga que comenzó en 1995 con 'Toy Story', el primer largometraje animado por completo con ordenador.

'La Odisea' de Christopher Nolan, 17 de julio

La inmortal historia de Homero en manos del director de 'El caballero oscuro' y 'Memento' con un reparto de estrellas de Hollywood: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron o Lupita Nyong'o. Cuentan la epopeya de 10 años de Odiseo tras la guerra de Troya en su largo viaje a casa, donde le espera Penélope, asediada por pretendientes.

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' de Enrique Gato, 26 de agosto

El popular arqueólogo de dibujos animados regresa el próximo verano tras acumular con sus tres primeras películas 8 millones de espectadores y recaudar más de 47 millones de euros en España y 120 millones de dólares en el mundo.

'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, 28 de agosto

En este drama protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo un aclamado director de cine y su hija, actriz sin éxito, ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar.

'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2 de octubre

La película recoge el título de una obra teatral de Federico García Lorca que apenas pudo empezar a escribir antes de ser fusilado en 1936, la única obra que se conoce del autor granadino con un personaje abiertamente homosexual.

Escrita, dirigida y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, narra las vidas interconectadas por esta obra inacabada de tres hombres en 1932, 1937 y 2017. Encabezan el reparto Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Carlos González, además de Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

'Sacamantecas' de David P. Sañudo, 16 de octubre

Llega al cine la historia del célebre asesino en serie que sembró el terror a finales del siglo XIX, de la mano del director de 'Ane'. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria.

Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes.

'Los Vengadores: Día del juicio final' de Anthony y Joe Russo, 18 de diciembre

La nueva película de superhéroes de Marvel cuenta con Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (ant-Man) y el mexicano Tenoch Huerta (Namor) como parte del elenco, al que regresan Chris Evans como Capitán América y Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

El mismo día se estrena 'Dune 3', de la saga de ciencia ficción dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh y Javier Bardem en el reparto.

'Out of This World', de Albert Serra

Poco se sabe de la nueva película del director de 'Tardes de soledad', pero sí que su intención es estrenar en 2026 esta historia rodada en inglés, con tono de tragicomedia política y protagonizada por Riley Keough (nieta de Elvis Presley y premio en Cannes por su dirección de 'War Ponny') y F. Murray Abraham. Narra el viaje de una delegación estadounidense a Rusia en plena guerra con Ucrania.