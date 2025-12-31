Una aventura cultural llamada Fundos

Hay aventureros de la cultura en Museo Casa Botines Gaudí. Que es Fundos y viceversa. Se sumaron a un reto que consistía en poner en valor el patrimonio, ser protagonistas del impulso sociocultural en Castilla y León con León como sede, y abrir varias brechas y sendas para que el hecho cultural florezca con resultados contrastables. José María Viejo capitanea este buque cultural que no corta el mar sino vuela con el mejor de los espíritus descubridores. Fundos (Fundación Obra Social de Castilla y León) es mucho más que cultura, pero aunque sólo fuera cultura ya sería clave en su labor de abarcar muchos ámbitos que son necesarios para dinamizar el sector, por ejemplo en León para salirse de la monotonía. Jorge Luis García Vázquez es su presidente y José María Viejo, su director general, lo que sitúa a León al máximo protagonismo en esta fundación de ámbito autonómico pero ya de repercusión nacional e internacional a través de proyectos que van viento en popa como es Museo Casa Botines Gaudí, emblemático e histórico edificio y museo convertido en referente turístico y cultural de Castilla y León sobre el que han desarrollado una incesante labor de recuperación, puesta en valor y actualización (museo, colecciones, exposiciones permanente y temporales, incluidas) con el añadido de la celebración del centenario de la muerte del genio catalán, lo que resulta un plus a añadir entre todas las grandes expectativas.

década prodigioso

Cada año hay un balance que hacer y van diez y la década ha sido tan prodigiosa como vertiginosa. José María Viejo expone con clarividencia tanto lo realizado como lo por realizar, que es eso: la proyección de este 2026 que ya está aquí. «El año ha sido de consolidación, de preparación del 26 y la culminación de actuaciones complejas», expone. Cuando se refiere a esas actuaciones complejas Viejo puede referirse a acciones de cara al exterior, en convenios con otras instituciones o la labor interna: «El desarrollo del centro logístico de patrimonio de Fundos Estudio, toda la restauración ya visible del Museo Casa Botines Gaudí, los trabajos en el interior del museo, la compra de las nuevas colecciones, la adjudicación de proyectos... Siempre hay que desarrollar actividades», sugiere José María Viejo. Respecto a Fundos Estudio, como centro logístico de patrimonio, hay que destacar que se trata del primero de naturaleza privada. Se trata de un centro avanzado en diseño, concepto y equipamiento, y una de sus principales funciones es integrar todas las relaciones del patrimonio documental y artístico de Fundos. Que son muchas y mucho el patrimonio en cuanto a documentos, obra gráfica, pintura, escultura y demás disciplinas. Y de lo que se trata además es de que se den las condiciones óptimas de conservación.

«Fundos es una demostración del ejercicio de la protección patrimonial, porque los museos siempre exponen una parte pequeña. Por un lado trabajamos en eso, pero también en los diez años de la creación de Fundos y en todo lo preparatorio de este 2026 y el centenario de Gaudí», añade.

marca fundos

Todas estas acciones se traducen en realidad y previamente en ejecución de presupuestos en donde Fundos siempre ha optado por hilar fino como si fuera una de sus marcas. Audacia y prudencia. Tanta, que se abastece de sus propios ingresos, lo que hace que pueda afrontar sus proyectos desde la autonomía financiera y la libertad de planteamientos, por así de decirlo. Pero, por ejemplo, remarca Viejo que se ha ejecutado cerca de cuatro millones de euros en bienes sociales y culturales, medio millón de euros en la fachada de Botines, más de medio millón en Valladolid, casi medio millón en las nuevas colecciones. Estamos aquí hablando del apartado económico, por supuesto, inevitable, pero también destacan acciones que dan personalidad cultural e informativa de Fundos, en donde la vocación de difusión adquiere tintes editoriales, didácticos y académicos y casi periodísticos. Ahí está Canal Saber, Canal Conocer, Fundos School o Saber Books que son propuestas en las que hay disponibilidad de que el usuario se acerque a conocerlas, en las diferentes vías de comunicación, digital, presencial y demás, y en donde se ofrecen unos contenidos de alta calidad para el usuario.

Ese estar al día de Fundos se completa con la Escuela de Negocios con el Esic, en donde se plantean propuestas académicas al máximo nivel de formación tanto en profesorado como en las especialidades.

Que las expectativas para el año que viene sean máximas sería noticia si se tratara de otros nombres, pero en el caso de Fundos casi se plantean como una rutina anual. Como ejemplo dos hitos que ocuparán gran parte de la programación. Por supuesto, el centenario de Antonio Gaudí. Pero al mismo nivel, Fundos trabaja para otra conmemoración especial como es el aniversario de Juan Antonio Gaya Nuño (Tardelcuende, Soria, 1913-Madrid, 1976), historiador, crítico de arte y escritor español.

Si hubiera que extraer conclusiones de esta primera década, José María Viejo muestra la satisfacción de lo logrado y del equipo humano que se ha formado en este en tiempo, incorporándose profesionales de alta cualificación que aportan su conocimiento y entusiasmo. «El diagnóstico que haría de todo este tiempo es que hemos formado una fundación realista. Una fundación que ha alcanzado la independencia financiera, que nos proporciona la libertad de criterio para tomar decisiones», indica.

Por eso, Fundos participa en otros proyectos en donde aporta infraestructura, propuestas y su propia personalidad. Ese efecto se aprecia en su presencia, como enumera Viejo, en la Seminci, donde el Auditorio Fundos Fórum Valladolid se consolidó como la segunda sede de la 70ª Seminci celebrada este año bajo la dirección del añorado recientemente fallecido José Luis Cienfuegos. Pero también participa Fundos en el Festival de Cine de Palencia o en el fantástico de Valladolid.

Todo con la intención inicial y final de que Fundos sea cultura y patrimonio, inclusión financiera e innovación. Proponiendo, desde la propia iniciativa y contribuyendo al desarrollo de Castilla y Cultura a través de la puesta a disposición de todo lo que desarrolla Fundos, un lugar perfecto para la apasionante aventura cultural.