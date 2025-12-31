Leo Harlem presume de que en Cyl hay mucha historia que contar

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Junta ha puesto en marcha una campaña divulgativa en redes sociales con el objetivo de promocionar las señas de identidad y los valores de Castilla y León a través de acontecimientos históricos, personajes, lugares y monumentos de la Comunidad. Bajo la supervisión de catedráticos de historia, las píldoras sonoras, con una duración de entre 20 y 30 segundos, son protagonizadas por el humorista Leo Harlem, que se encarga de poner su nota personal. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargo de presentar ayer este proyecto que, bajo el título de Castilla y León, mucha historia que contar, contempla la grabación, edición y postproducción de 52 hitos históricos en alta calidad, en los que están representadas las nueve provincias de la Comunidad.

Inicialmente, cada viernes y desde el próximo 2 de enero de 2026, las cuentas oficiales de la Junta de Castilla y León publicarán un hito histórico y así, semana a semana, hasta completar los 52 hitos grabados. Entre otros ejemplos, figuran hechos, personajes y espacios histórico-artísticos de los últimos doce siglos, con una amplia presencia de acontecimientos de los siglos XII y XIII, claves en la unión definitiva del Reino de León y el Reino de Castilla bajo una misma Corona, la de Fernando III el Santo.

Además, se barajan otros formatos especializados para llegar al gran público, como podcasts, cuñas de radio y plataformas web especializadas en cultura e historia. Está previsto que la campaña tenga continuidad en los próximos años y finalice en 2030, año en el que se conmemorará el 800 aniversario de la unión definitiva de los reinos de Castilla y León.. Durante el acto de presentación, Mañueco destacó el papel protagonista de Castilla y León en la historia de España y señaló que la Comunidad ha aportado siempre lo mejor de sí misma a la construcción y al desarrollo de España como proyecto común, una contribución que sigue siendo esencial en la actualidad.

Además, el presidente de la Junta recalcó que la historia de Castilla y León trasciende a toda España y aseguró que la Comunidad tiene «una historia con mayúsculas de la que nos sentimos muy orgullosos». Además, aseguró que «nosotros no queremos mirar a nadie por encima del hombro. Vemos a todas la comunidades con respeto y con cariño y no olvidamos que algunas acogieron a nuestras gentes», afirmó.

A su vez, Mañueco explicó que lo importantes es que cada provincia y localidad, recociendo sus señas de identidad y sus valores, «sienta que juntos, en este esfuerzo de integración, podemos llegar más lejos».

En el diálogo que mantuvo con Leo Harlem, el presidente indicó que la historia también debe se una herramienta para afrontar el presente y el futuro. Así, indicó que aunque Castilla y León se sitúa a la cabeza del conjunto autonómico en cuanto a educación, servicios sociales y sanidad, además de tener más trabajadores que nunca y los impuestos más bajos, la historia también «nos tiene que proyectar al futuro». Por su parte, Leo Harlem, natural de la comarca del Bierzo, aunque vallisoletano de adopción, animó a los castellanos y a los leoneses a visitar todos los rincones de la Comunidad, dado que «todo lo desconocido pierde valor» y aseguró que las raíces históricas de la Comunidad se hunden hasta Atapuerca, «cuando aquellos señores decidieron que aquí no se estaba mal». Durante la presentación, Mañueco puso en valor los méritos del Leo Harlem, al que hizo entrega de un micrófono en señal de reconocimiento, aseguró que el humorista, capaz de hacer reír al público con naturalidad y sin insultos, es un ejemplo del talento que atesora Castilla y León.

