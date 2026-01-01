Los 'looks' de las campanadas 2025: del vestido reciclado de Pedroche a la elegancia de Chenoa y Laura Escanes

Cristina Pedroche vuelve a dar una vuelta de tuerca a su vestuario en las campanadas, con un diseños surprarreciclado con detalles de sus 11 vestidos anteriores, un diseño con el que quiere reconocer la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza hacia las personas con cáncer y sus familias.FE/Andrés Gar Luján/Cedidas por Cristina Pedroche

Publicado por Inmaculada Tapia | Efe Madrid Creado: Actualizado:

Una vez más, Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer: ha dado una vuelta de campana con su vestuario la noche de Fin de Año y se desnuda, dejado prácticamente al descubierto su torso que cubre con un collar de estrellas y cadenas, elementos extraídos del vestuario que ha lucido a lo largo de sus doce años presentando las campanadas.

Pese a que Chenoa ha lucido brillante y luminosa con un diseño de Alejandro de Miguel, Sandra Barneda nos ha enamorado con la creación de Alvarno y Laura Escanes con el rojo pasión de Yolancris, Pedroche ha sido de nuevo el foco de atención de entre las presentadoras de las distintas cadenas por la elección de su vestuario, que ha ligado una vez más a una causa social.

Con razón, declaraba hace unas semanas que no sabía si se iba a atrever con este diseño. "De todas las metamorfosis a las que me he sometido, ésta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande", ha señalado Pedroche.

Si en los últimos años la presentadora ha colaborado con Acnur, Greenpeace o Unicef en la retransmisión de las campanadas en Antena 3, en 2025 ha centrado su foco en la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer apoyando y acompañando a las personas con esta enfermedad y sus familias y para impulsar la investigación, según ha explicado la presentadora.

Un ejercicio de reciclaje

Un ejercicio de reciclaje es lo que ha supuesto el diseño de este año de la presentadora que ha tuneado los diseños de otros años para confeccionar el de este miércoles.

Ha rescatado los bordados que Johan-Luc Katt realizó para las botas que utilizó en 2021 que ahora giran en torno a la cadera de un minivestido que recrea un collar de estrellas y cadenas en el pectoral, extraídos del bustier de terciopelo azul de 2016.

Este collar conecta con el que ha enmarcado el rostro de Pedroche y que parte de una tiara realizada con la mascarilla que llevó el año de la pandemia, rematada con un ramillete de plumas del casco que Vivas Carrión, así como los cristales de gotas de leche materna creados por la joyería Morir de Amor del 'look' de 2024.

Flanqueada por Alberto Chicote, que se ha decantado por un esmoquin negro cruzado de la firma Suitsupply con pajarita en terciopelo verde, y Santiago Segura, Pedroche ha presentado las campanadas para todas las cadenas del grupo Atresmedia.

Pedroche ha comenzado la emisión celebrando su duodécimo aniversario despidiendo el año, con una capa que incorporaba elementos icónicos del vestuario mostrados a lo largo de estos 12 años; un ejercicio de suprarreciclaje cuya base es el edredón de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro de 2021, en el se intercalan el mikado rojo de 2016 o tafetán rosa tiza de 2017 y aplicaciones de cristal de primer vestido de Pronovias.

Su primer vestido para dar las campanadas de La Sexta ha servido para realizar un abanico del que cuelgan los llamadores de ángeles que llevó durante sus embarazos.

Chenoa, la elegancia del blanco

La cantante Chenoa ha sido la más elegante de la noche con un diseño blanco y luminoso del manchego Alejandro de Miguel.

Un vestido en pedrería de canutillo y lentejuela blanco, con un favorecedor escote en forma de U, de generoso volumen en las mangas de tul de seda, que la han permitido brillar en La 1.

Junto a ella, los hermanos David y José Muñoz, Estopa, han apostado por una sastrería contemporánea de la mano de Félix Ramiro, con detalles diferenciadores.

Esmoquines negros en lana fría, donde contrastaban las solapas en seda natural a los que han añadido su toque personal al decantarse por el calzado deportivo, en lugar de los clásicos zapatos.

Sandra Barneda, muy sexy en pantalón

Mediaset ha puesto en manos de Sandra Barneda y Xuxo Jones la retransmisión de las campanadas desde Formigal (Huesca).

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' ha confiado en Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, la firma Alvarno, que han creado un conjunto de color azul zafiro con cuerpo drapeado sobre una camiseta de microcristales con transparencias, un 'jumpsuit' de talle alto ajustado en la cintura.

"Una combinación atrevida y perfecta para una estación de esquí", han señalado los creadores, que han aseguran que han respetado la personalidad de la comunicadora.

El conjunto se ha complementado con un abrigo en paño de lana negro con capa incorporada, con motivos en relieve de pavos reales bordados a mano con cristales de Swarovski.

A su lado, Xuso Jones ha elegido un esmoquin azul, con solapas negras y pajarita azul, el mismo tono de sus originales gemelos, sin renunciar a las dos pulseras, una de cuero y otra de bolas de madera que simboliza la espiritualidad.

Rojo pasión para Laura Escanes

La prescriptora Laura Escanes ha vuelto a elegir a la firma Yolancris para despedir el año en TV3 con una creación de alta costura en rojo -el color de la suerte para muchos en Fin de Año-; un vestido corsé de inspiración clásica que ha acompañado con un abrigo de tafetán con mucho volumen.

Un diseño que rinde homenaje al cine clásico y a las siluetas icónicas de los años 50, confeccionado en encaje de algodón francés y tul de seda, con flores de tafetán elaboradas artesanalmente pétalo a pétalo.

Por rojo rubí ha apostado también Mónica Martínez en Telemadrid con un diseño de Rubén Hernández, un vestido joya de corte recto, con un escote Bardot y una maxiflor 3D en la cintura.

Junto a ella, Javier Castillo, Poti, también se ha decantado por un esmoquin negro de Félix Ramiro, tan personalizado que lleva su nombre bordado en el interior del cuello de la chaqueta.

En Canal Sur, ha elegido también un triunvirato para presentar las campanadas: Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero han hecho los honores.

Moreno ha lucido un diseño de Inma Linares, que envuelve su silueta con detalles bordados de cristal mientras que Ana Hinestrosa ha optado por un diseño bordado a mano en blanco, de silueta ceñida. EFE