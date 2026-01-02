La 1 con Chenoa y Estopa arrasa en las campanadas frente a Antena 3 con Pedroche y Chicote

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de RTVE, José Pablo López, cree que el liderazgo de la cantante Chenoa y el dúo Estopa en las campanadas de TVE "es un reconocimiento a la autenticidad, sin grandes guiones", un éxito de audiencia que a su juicio demuestra que "en la selva digital en la que vivimos, los espectadores valoran cada vez más la naturalidad" de estos tres protagonistas.

En declaraciones a EFE, José Pablo López ha valorado los datos de audiencia de toda la programación de la noche de fin de año, un éxito que en sus palabras "es fruto del trabajo y la creatividad de muchos profesionales de la televisión pública". "Hay ganas de dar lo mejor y eso, a cualquier empresa, la hace imparable", ha comentado.

Y ha profundizado en el liderazgo de Chenoa y Estopa en las campanadas y en su "naturalidad" , "sin grandes golpes de efecto": "son ellos mismos, han llegado ahí por su trabajo y, como dicen en las redes, son el pegamento de España".

La 1 de TVE, con Chenoa y el dúo Estopa, ha arrasado en audiencia en el minuto de las campanadas, con 5.823.000 de espectadores de media y una cuota de pantalla del 36,3 %, frente a Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con 3.871.000 y 24,1 % respectivamente.

El informe de audiencias de la consultora Barlovento da una diferencia de 1.952.000 espectadores entre ambas cuando el año pasado era 92.000 espectadores.

López ha destacado este éxito de audiencia de las campanadas y de la programación de fin de año (la 1 consiguió un 20,5 % el día de Nochevieja, el mejor dato desde 2011).

Unas cifras que, según sus palabras, tienen "especial importancia para TVE en unos días en los que -ha afirmado- una parte de los medios ha tratado de orillar nuestra oferta con críticas que tienen que ver más con intereses económicos y mediáticos que con la creatividad o la innovación".

Una creatividad e innovación -ha concluido- que "siempre seguirán siendo el motor de la televisión en general y de la pública especialmente", y que es, en su opinión, lo que hace que la pública lidere no sólo en números absolutos sino especialmente en los targets más jóvenes de la población.