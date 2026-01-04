Lo que el tiempo se dejó en Cerezales del Condado

Laura Farré Rozada, con su proyecto discográfico Araspel. El Dúo Fasla-Prolat, presentando Íntima. Y finalmente hoy domingo a las 12.30 horas en el Auditorio de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia: Coloquio 6. El ciclo Sonidos de Invierno cierra su periplo de este año con la presencia de esta formación especializada en Harmoniemusik y que intepretará un programa dedicado al música de los siglos XVIII y XIX con obras de compositores como W. A. Mozart, L. V. Beethoven o Martin i Soler. Cada propuesta ha tenido una intención, que no es otra que sumar la música, en este caso de cámara, al territorio, en una fusión universal en donde lo cercano convive con la genialidad de los músicos que llegan a Cerezales del Condado a compartir la fascinación del anfitrión y del visitante. Con Coloquio 6 la oportunidad es escuchar a un sexteto de viento especializado en música de los siglos XVIII y XIX interpretada con instrumentos de época. Su objetivo es revivir el espíritu festivo del pasado para un público moderno a través del sonido distintivo de la Harmoniemusik, con dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. Es por ello que el tiempo pasado se mezcla con el futuro con el invierno como un denominador común temporal que cada año hace presencia.

Through the Gardens of the court (Por los Jardines de la corte) es el título del programa que interpretarán, basado en el género Harmoniemusik, uno de los géneros musicales más populares entre la nobleza durante la segunda mitad del siglo XVIII. En este conierto proponen un recorrido por el repertorio para sexteto de viento a través de Europa. Desde su visión personal, enlaza melodías, historias y los viajes de los compositores, ofreciendo al público una perspectiva única.

El grupo Coloquio 6 debutó en el festival holandés Klassiek in de Tuinen, marcando el inicio de una trayectoria que les ha llevado a ser seleccionados para prestigiosos programas como Sustainable-EEEmerging (Europa Creativa) y la Presentación Internacional de Jóvenes Artistas (IYAP) en Amberes. Recientemente han obtenido el segundo premio en el Festival Internacional de Música Antigua de Londres (LIFEM).

Sonidos de invierno es un ciclo de música de cámara que se desarrolla en el territorio en el que se emplaza FCAYC. Es uno de los programas más longevos de la Fundación y tiene la finalidad principal de promover el acceso a la cultura en el medio rural a través de la música.

El ciclo comenzó realizándose en 2008 en las iglesias del territorio, identificándolas como lugares catalizadores de la actividad social y vecinal. A partir de 2021, con la apertura del nuevo equipamiento del Auditorio FCAYC, los conciertos se distribuyen en distintos lugares que siguen incluyendo parroquias de la comarca.

Sonidos de invierno propone un espacio de encuentro en torno a la música de diferentes estilos, pensando en el análisis histórico del hecho musical y sus manifestaciones del presente.

La pianista y matemática Laura Farré Rozada presentó su tercer proyecto discográfico Araspel (2025). Esta es una propuesta para redescubrir el patrimonio musical armenio y divulgar la riqueza cultural de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que a lo largo de los siglos ha conectado Oriente con Occidente.

Por este motivo, el programa es un diálogo constante entre compositores/as armenios y autores de países como Bulgaria (Nenov), Francia (Debussy), Rusia (Stanchinsky) y Estados Unidos (Ben-Amots).

El hilo conductor del concierto es la obra del compositor y musicólogo armenio Komitas, quien dedicó gran parte de su vida a recopilar la música folklórica de su país. El repertorio también incluye la música de la compositora y pianista Gayane Chebotarian, íntima amiga y colaboradora de Aram Khachaturian, y de la compositora contemporánea Tatev Amiryan.

El programa Íntima, del Dúo Fasla-Prolat, inspirado en la obra de Juozapaitis comenzó con las Ocho Piezas de Glière, de tono lírico y nostálgico, y continúa con el dúo de Martinu, lleno de energía rítmica. Formado por los hermanos mellizos Sofía y Kiril el dúo ha actuado en destacados festivales europeos y ha colaborado con reconocidas orquestas alemanas, austriacas y suizas.

Actualmente mentorizado por Anna Gebert en la Musik Akademie Basel completó su formación en Linz y Freiburg.