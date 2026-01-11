Grisallas recuerda a Bowie en una vidriera

Detalle de la vidriera realizada por la firma leonesa Grisallas en homenaje a David Bowie en los diez años de su muerte.dl

León conecta con los diez años de la muerte de David Bowie con una de las expresiones artísticas más simbólicas, que es parte de la idosincrasia leonesa con ese telón de cristal que sería la Catedral. Una vidriera de Grisallas se suma al recuerdo del genio musical de la mano de Mario Rodríguez, un leonés que suma a esta vocación artesanal el empuje de los tiempos actuales y que además propone contenidos que no tienen por qué limitarse sólo a la vidriera tradicional. En su tienda en República Argentina puede observarse lo que es ya una joya vidriera contemporánea.

Y estos diez años sin Bowie tienen un eco mundial con otras acciones, por supuesto, con Londres como parada obligatoria. La casa familiar en la que se crió el cantante británico David Bowie, situada en el barrio de Bromley, al sur de Londres, abrirá sus puertas al público como museo a finales de 2027, según anunció este viernes Heritage of London Trust (HOLT), un fideicomiso de restauración de patrimonio londinense.

Esta organización benéfica ha adquirido el inmueble gracias a una «generosa donación», según indicó en su página web, y está planeando restaurarla con el aspecto que tenía en los años 60, cuando Bowie vivió allí, y abrirla al público con el nombre de «Bowie´s House» a finales de 2027.

La noticia se hizo pública coincidiendo con el que hubiera sido el 79 cumpleaños del cantante, este pasado jueves; y el décimo aniversario de su fallecimiento, que se cumple este sábado.

La directora del Heritage of London Trust, Nicola Stacy, aseguró en un video promocional del proyecto que esta casa es, potencialmente, uno de los lugares más significativos de la historia de Londres durante el siglo XX.

«Va a ser un lugar de enorme interés internacional para todos los fanáticos de la música alrededor del mundo. Estamos muy emocionados por tener la oportunidad de preservarlo y de presentárselo al público en un futuro», añadió.

Ubicada en el número 4 de Plaistow Grove de Bromley, esta casa adosada vio crecer al artista británico entre los 8 y los 20 años, entre 1955 y 1967, y también vivió su despertar creativo y musical. De acuerdo con la web del proyecto, es el lugar en el que «David Jones se convirtió en David Bowie». Con la llegada de «Bowie´s House», el HOLT pretende convertir el inmueble en «un espacio vivo y creativo, en parte museo, en parte performance» y en un sitio de inspiración.

Nacido como David Robert Jones en Brixton, popular barrio del sur de Londres, ya desde niño mostró unas inigualables inclinaciones artísticas que no pasaron desapercibidas por sus maestros. Con diez años ya cantaba y bailaba y se entusiasmaba por la música norteamericana. Con quince años, formó su primera banda, ‘The Konrads’, y a lo largo de su carrera alumbró no menos de cinco grupos más, siempre en busca de nuevos giros de guion, e innumerables canciones.