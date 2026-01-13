León trae a los grandes nombres de la escena

El mejor teatro pasa por León en este semestre con los nombres más destacados de la escena y los títulos más exitosos, esos que el buen espectador busca y acude a otros lugares para verlos ante el reclamo teatral de la experiencia de este invento cultural definido por su mala salud de hierro pero que resiste a modernidades con rigor y vigor. Pues toda esa potencia de acontecimiento se podrá contemplar y disfrutar en León dentro de la programación escénica del Ayuntamiento de León, presentada ayer con su concejala Elena Aguado a la cabeza. Junto a ella, Senador González, técnico de Cultura y la gerente del Auditorio, Ana Isabel García, dieron cuenta de lo que, por ejemplo González, se insistió ayer de que se trata de la programación impulsada por instituciones públicas como un ejercicio de responsabilidad cultural para ofrecer al público lo mejor. En total, se cuentan con 240.000 euros que servirán para proponer una oferta oferta para todos los públicos y que trae a León compañías y un amplio elenco de actores de reconocido prestigio en el panorama nacional. En total, más de veinte compañías se reparten la programación dirigida al público adulto (18 espectáculos) y al público familiar (6) y escolar (5), entre los que hay obras de Juan Mayorga, Vicente Blasco Ibáñez, Christopher Hampton, Luigi Pirandelo o Federico García Lorca. En cuanto a actores, en la escena del Auditorio estarán nombres como Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Imanol Arias, María Barranco, Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Olaya, Roberto Enríquez, Juan Echanove, Joaquín Climent, Ramón Langa, Pepe Viñuela, Antonio Molero, Emilio Gutiérrez Caba, Mª José Goyanes o Ruth Gabriel ente otros.

nueva programación

La nueva programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León levanta el telón el próximo 30 de enero para dar paso hasta finales de mayo a 24 espectáculos de teatro, danza y circo. Son 24 obras que subirán al escenario en un total de 35 funciones dirigidas al público adulto y familiar. Elena Aguado destacó la alta calidad artística de las compañías seleccionadas y de las obras que subirán al escenario del Auditorio, con una variada oferta de teatro, circo y danza cuyo objetivo es acercar las propuestas escénicas contemporáneas a los leoneses y las artes escénicas a todos los públicos.

un programa para todos

La programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León cuenta con un presupuesto de 240.000 euros para este primer semestre, financiado con la aportación del Ayuntamiento de León, el Programa Platea del Ministerio de Cultura y la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León.

En la presentación de esta nueva programación, Elena Aguado ha repasado las obras que subirán al escenario del Auditorio, un programa que levantará el telón el próximo 30 de enero con Los yugoslavos, de Juan Mayorga, y que subirá al escenario a Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas. Todas las representaciones del programa de adultos serán a las 20.30 horas.

tAMBIÉN PARA LOS PEQUEÑOS

Ha destacado que 6 espectáculo de la programación de adultos y uno escolar para niños de más de 12 años doblarán función, una medida para dar respuesta a la demanda de abonos y entradas que se han registrado en temporadas anteriores. La concejala ha subrayado el elenco de obras premiadas en distintos certámenes que subirán a la escena del Auditorio y la apuesta del cartel por clásicos contemporáneos que, en este caso, estarán representados por «La Barraca», Amistades Peligrosas» y «Seis personajes en busca de autor». En el apartado de danza, ha destacado el espectáculo de flamenco «Taberne femme» de Sara Sara Calero y la danza contemporánea con «Coreógrafos del siglo XXI» y el Ballet Contemporáneo de Burgos. La asistencia a los espectáculos programados podrá realizare con entrada individual o con abono tanto para la programación de adultos como para la familiar. El abono para 18 funciones del programa para adultos tiene precio de 186,20 euros. El abono para la programación familiar cuesta 18 euros e incluye seis funciones. El precio de la entrada individual dependerá de cada actuación en el programa de adultos y 6 euros en el familiar. Por otro lado, el programa de adultos mantiene esta temporada los descuentos del 30% para estudiantes (menores de 30 años), desempleados, familias monoparentales y víctimas de violencia de género. Asimismo, también se mantiene el descuento del 50% en esos mismos casos en la adquisición de abonos de la programación familiar.

RENOVACIÓN DE ABONOS

EEn cuanto a las fechas, la renovación de abonos de adultos se realizará del 14 al 19 de enero a través de la aplicación del Auditorio y del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es), de 9.00 a 14.00 horas. La venta de nuevos abonos será los días 21 y 22 de enero, a partir de las 11.00 horas, también a través de la aplicación del Auditorio y del canal de venta online (https://auditorio.aytoleon.es). A partir del día 19 de enero a las 11.00 horas, se pondrán a la venta localidades sueltas para las funciones programadas fuera del abono de la programación de adultos correspondiente a los siguientes días: 5 de febrero «Mejor no decirlo», 27 de febrero «La barraca», 5 de marzo «Camino a la Meca», 12 de marzo «Amistades peligrosas», 26 de marzo «Esencia», 9 de abril «Seis personajes en busca de autor».

Las localidades individuales se podrán adquirir tanto en la app como en el canal de venta online a partir del 26 de enero a las 11:00 horas y también en taquilla cada día de la función programada a partir de cuatro horas antes de su inicio.

La venta de nuevos abonos para la programación familiar se abrirá el 2 de febrero a las 11:00 horas hasta el 5 de febrero. Las localidades individuales se podrán adquirir tanto en la app como en el canal de venta online a partir del 6 de febrero a las 11:00 horas y también en taquilla cada día de la función programada a partir de dos horas antes de su inicio. Los beneficiarios del Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura pueden utilizarlo para adquirir tanto entradas como abonos para disfrutar de la programación del Auditorio Ciudad de León.