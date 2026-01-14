El ILC destina 100.000 euros a la elaboración de réplicas de pendones desaparecidos o en mal estado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura ha destinado un total de 100.000 euros a la convocatoria encaminada a la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la fabricación de réplicas de pendones y pendonetas que hayan desaparecido por completo o que se encuentren en mal estado, siempre y cuando pertenezcan a ayuntamientos o juntas vecinales de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Y es que el organismo autónomo de la Diputación ha venido apoyando el mantenimiento de los pendones, elementos sumamente característicos de la identidad leonesa, desde hace ya más de dos décadas, colaborando activamente en el singular proceso de recuperación experimentado por estos objetos en los últimos años, de forma que a lo largo de ese tiempo se han podido recuperar pendones y pendonetas de decenas de localidades de la provincia. Ahora, con esta nueva convocatoria, se pretende colaborar en la fabricación de réplicas, bien de pendones originales cuya conservación de telas y varas sea muy deficiente y no sea posible realizar una restauración, bien de pendones desaparecidos si existiera documentación histórica suficiente que avale la realización de la réplica, empleando para ello materiales y técnicas similares a los del pendón antiguo.

De este modo, las entidades locales que en el pasado contaran con pendón pero que haya desaparecido o se encuentre en muy mal estado, podrán solicitar la realización de uno nuevo presentando documentación fidedigna del mismo, extraída de los libros de fábrica de la iglesia, fotos antiguas o informaciones de transmisión oral que den a conocer el aspecto con el que contaba originalmente (colores de los paños, dimensiones, etcétera). La convocatoria alude, además, al hecho de que los pendones fueron declarados en 2019 Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial, “por lo que las solicitudes no podrán desconocer o contradecir los valores tradicionales que se encuentran expresados en su declaración como BIC, a la hora de realizar las réplicas”. En cuanto al importe de la subvención, esta no superará el 80% de la inversión total prevista, y podrá ser como máximo de 4.000 euros. Entre los gastos subvencionables se encuentran los honorarios de redacción del documento técnico -incluidos los facturados para las solicitudes de réplicas no subvencionadas en la convocatoria de 2024- y los costes de fabricación de las réplicas. El beneficiario deberá justificar la totalidad del presupuesto presentado para la percepción de la subvención que se conceda.

Las bases, los documentos necesarios para llevar a cabo la solicitud y la guía de comprensión fácil que acompaña a cada convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web del organismo autónomo, www.institutoleonesdecultura.es/convocatorias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 27 de enero, mientras que el de realización de la actividad será de seis meses a contar desde el momento de la concesión.

Por otro lado, el ILC continúa colaborando con las diferentes Casas de León existentes en territorio nacional y en el extranjero gracias a una nueva convocatoria dotada con 100.000 euros. Entendiendo que estas entidades llevan a cabo una loable tarea social y cultural al mantener los vínculos con nuestras comarcas y al difundir sus tradiciones en geografías en ocasiones muy distantes, a esta nueva línea de ayudas se han podido presentar solicitudes para cofinanciar actos específicos o programas realizados desde el 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, y desde el 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025. Los beneficiarios serán las Casas de León asentadas en territorio nacional o en el extranjero, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, entre cuyos fines preferentes esté el mantenimiento de lazos culturales o sociales con la provincia de León y tengan por objeto predominante el desarrollo de actividades de índole cultural.