Juventudes Musicales de León busca nuevos integrantes para su banda infantil

Concierto de las Juventudes Musicales de León en Madrid.BENITO ORDÓÑEZ

Juventudes musicales de la Universidad de León busca nuevos miembros para unirse a su banda infantil en el curso 2025/2026.

La agrupación busca a músicos que toquen un instrumento de viento, percusión, violonchelo o contrabajo.

El horario de ensayos es todos los sábados de 10:00 a 11:00 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.

Todos los interesados pueden escribir un email a bandajuventudesleon@gmail.com