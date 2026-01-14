Juventudes Musicales de León busca nuevos integrantes para su banda infantil
El horario de ensayos es todos los sábados de 10:00 a 11:00 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León
Juventudes musicales de la Universidad de León busca nuevos miembros para unirse a su banda infantil en el curso 2025/2026.
La agrupación busca a músicos que toquen un instrumento de viento, percusión, violonchelo o contrabajo.
El horario de ensayos es todos los sábados de 10:00 a 11:00 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.
Todos los interesados pueden escribir un email a bandajuventudesleon@gmail.com