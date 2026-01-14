Sting, demandado por sus exsocios de The Police por no pagar regalías de Spotify

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

Las fricciones iniciales que tuvieron al separarse, después de grabar 'Synchronicity' en los ochenta, parecen estar de vuelta entre los exmiembros de The Police. En octubre del año pasado sus abogados se citaron en los tribunales de Reino Unido, porque el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland demandaban a Sting, el bajista y cantante, por dinero. Le acusaban de no compartir las regalías que cobraba de plataformas como Spotify. O pagaba menos de lo que debía, según apreciaban los demandantes.

Este miércoles, un juez de Londres puso fecha a un juicio para dirimir si el autor de discos en solitario como 'The soul cages' o 'Brand new day' tiene que pagar una cifra ubicada entre el millón y medio y los diez millones de euros, según los medios británicos. Por la reproducción de canciones como 'Roxane', Sting ya les habría remunerado recientemente unos 700.000 euros a los dos, pero esa indemnización está lejos de las aspiraciones de Summers y Copeland, según insistieron en la audiencia celebrada esta semana.Aunque no están en los créditos de la música y la letra de las canciones, casi todas compuestas entre los años setenta y ochenta por Sting, los dos músicos mantienen que son suyos un 15% de los derechos por su contribución a la pieza final que grabaron y que era tocada en vivo. Muchas son ahora clásicos del rock y el pop y están en listas reproducidas millones de veces en las plataformas. Ese porcentaje es el habitual para los arreglistas de canciones y era el acuerdo tácito, respetado hasta ahora, entre los ex Police, separados en 1984 y con una última gira en 2007.

Spotify no vende

Con una venta de derechos globales a Universal, estimada en unos 220 millones de euros, Sting no considera que deba remunerar a sus antiguos socios artísticos por el 'streaming' y las descargas digitales, porque no están estipulados en los contratos que firmaron en su momento, el más reciente en 2016, que incluía los diversos formatos de discos. Los demandantes dijeron que no existían estas formas de comercialización en esa época. Sting se defendió con el argumento de que no puede contar como "venta" que suene una canción en Spotify. Se trataría, según su opinión, de una "ejecución". Así se originó una disputa que seguirá su camino, cuando los otros dos músicos presenten más alegaciones.

Sin la presencia de las estrellas en el tribunal, el proceso judicial dirime también si al dinero de las regalías deben añadirse "intereses históricos". De ahí salen los millones que reclaman. A pesar de que los tres tienen carreras propias -Copeland y Summers como productores y Sting como leyenda viva musical que sigue en los escenarios- ninguno volvió a alcanzar el éxito que tuvieron con canciones como 'Walking on the moon' o 'Message in a bottle'.