Salvar los pendones de León

El Instituto Leonés de Cultura ha destinado un total de 100.000 euros a la convocatoria encaminada a la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la fabricación de réplicas de pendones y pendonetas que hayan desaparecido por completo o que se encuentren en mal estado, siempre y cuando pertenezcan a ayuntamientos o juntas vecinales de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Y es que el organismo autónomo de la Diputación ha venido apoyando el mantenimiento de los pendones, elementos sumamente característicos de la identidad leonesa, desde hace ya más de dos décadas, colaborando activamente en el singular proceso de recuperación experimentado por estos objetos en los últimos años, de forma que a lo largo de ese tiempo se han podido recuperar pendones y pendonetas de decenas de localidades de la provincia. Ahora, con esta nueva convocatoria, se pretende colaborar en la fabricación de réplicas, bien de pendones originales cuya conservación de telas y varas sea muy deficiente y no sea posible realizar una restauración, bien de pendones desaparecidos si existiera documentación histórica suficiente que avale la realización de la réplica, empleando para ello materiales y técnicas similares a los del pendón antiguo.

De este modo, las entidades locales que en el pasado contaran con pendón pero que haya desaparecido o se encuentre en muy mal estado, podrán solicitar la realización de uno nuevo presentando documentación fidedigna del mismo, extraída de los libros de fábrica de la iglesia, fotos o informaciones.