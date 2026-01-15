Rosana Largo une moda, pintura y literatura

Si los cuadros saltaran a la vida de todos, lo harían de la mano de Rosana Largo, que más que artista parece maga, que une a su condición de diseñadora la condición de creadora total y que, si después de todo, uno tiene la suerte de escucharle explicar lo que ha hecho y querido transmitir lo que queda claro es que es una mujer de su tiempo con un ojo y toda su sensibilidad puesta en la artesanía de los cuentos, los lienzos, la vieja usanza de emocionar contando historias. Donde sea, porque también participa en CylTV y esRadio, por ejemplo. Así lo hacía en el hall del Auditorio cuando explicaba a José Antonio Diez, alcalde de León, y a Elena Aguado, concejala del Área Cultura, casi como si fueran capítulos lo que expone bajo el título de Cuéntame un cuadro. También estaban allí compartiendo lo que es una exposición emocionante nombres como Florencio Carrera, director de esRadio, Juan Francisco Martín, director de La8 León de CylTV, o Alfonso Ordóñez, ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de León. Y Largo, cual Hamelín, guiando con encanto a los que la seguían por la sala y oyendo lo que contaba acerca de esta propuesta.

Lo que hace Rosana Largo en Cuéntame un cuadro es sacar la escena del lienzo y echarla a volar impulsada por una imparable y desbordante descarga de imaginación que en manos de su autora cobran también vida propia sin perder el nexo original.

El hall del Auditorio Ciudad de León fue así escenario de excepción para acoger desde ayer esta muestra titulada Cuéntame un cuadro, una exposición, definida también como inmersiva, de Rosana Largo que une a grandes maestros con literatura infantil con la moda, la pintura y la escultura. Plantea, según indicó la propia Largo, «un nuevo soporte para el arte» cambiando el lienzo por la tela y convirtiendo el vestido-cuadro en un puente entre emoción y patrimonio artístico.

El alcalde de León, José Antonio Diez, destacó la calidad y singularidad de esta exposición que está pensada especialmente para acercar a los grandes maestros de la pintura a los más pequeños a través de los cuentos infantiles. La muestra, que también contó con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado. permanecerá abierta hasta finales de marzo de 2026.

Cuéntame un cuadro es una propuesta artística y didáctica de Rosana Largo que acerca a los más jóvenes, y al público familiar, a la pintura de los grandes maestros a través del cuento y la imaginación. En palabras de su creadora la exposición «parte de una premisa clara: cambiar el lienzo por las telas empleadas en los vestidos para plasmar cuentos vinculados a cuadros emblemáticos. El resultado es un recorrido donde arte, literatura y moda se convierten en un puente entre niños y adultos, reivindicando que la imaginación no tiene edad».

La muestra reúne instalaciones de gran formato con estructuras volumétricas policromadas, vestidos-cuadro pintados al óleo, auténticas piezas de arte en movimiento, obras sobre tabla y complementos artísticos, además de recursos audiovisuales y cartelas explicativas.

Más adelante, dicha muestra incluirá una experiencia performativa con un desfile acompañado de danza, en coherencia con el carácter escénico e inmersivo del proyecto.

Rosana Largo es una artista multidisciplinar de proyección internacional, creadora del Museo de los Cuentos y la Ciencia (Paredes de Nava, Palencia) y de proyectos culturales vinculados a la divulgación artística. Su trayectoria incluye reconocimientos nacionales e internacionales y una línea creativa propia, By Rosana Largo, donde destacan sus vestidos-cuadro como emblema de una narrativa visual única.

Rosana, explica desde su página web, que de niña dibujaba diferente a los demás, observaba cómo la luz cambiaba la realidad de las cosas y leía libros de artistas consagrados. Fue niña de altas capacidades artísticas que hoy se ha revelado como artista contemporánea. Desde la Feria del Libro de Valladolid, con la que estrenó sus obras, Rosana Largo ha dado pasos de gigante, especializado en el hiperrealismo, terminando en 2023 con su obra en un mural gigantesco en la icónica Times Square, en el Louvre de París y manejando dos museos propios, en Urueña (Valladolid) y en Paredes de Nava (Palencia). «Desde las primeras etapas de mi vida, a decir de mis padres, mantuve una inclinación artística o protoartística, por definirlo mejor. Me cuentan que tenía verdadero afán por garabatear folios en pocos segundos», cuenta ella misma.