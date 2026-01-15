Ármaga clausura el sábado la exposición de Eduardo Arroyo

«Eduardo Arroyo decía que pintar es una forma de escribir. Nosotros cerramos esta exposición habiendo escrito uno de los capítulos más satisfactorios de nuestra trayectoria. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. En especial, gracias a Eduardo Arroyo e Isabel de Azcárate por dejarnos este legado que hoy sentimos tan nuestro. Queremos mostrar nuestra gratitud dando una merecida despedida a esta exposición. Este sábado 17 a partir de las 12.30 horas contaremos con un concierto de violoncello a cargo de Violeta Ordóñez, presentado por Luis P. Carnicero con su texto Poética entramada». Lo dicen desde la Galería Ármaga, en donde todavía se puede ver una de las exposiciones más importantes que se pueden ver en León en la actualidad.

De Eduardo Arroyo dice Rosa Pereda que «es un personaje excesivo. Es excesivo pintando o haciendo esculturas, es excesivo en su vitalidad y en su poderío físico, en su humor y en su cordialidad. Y en sus pasiones. Es un personaje muy políticamente incorrecto, porque tiene una tendencia insoslayable a no callarse y, a diferencia de la mayor parte de los artistas plásticos, es muy capaz de expresar oralmente lo que manifiesta en su arte y, seguramente, mucho más: lo que piensa de una realidad que le apasiona. Pasión por vivir, repugnancias apasionadas y pasionales afectos y rechazos que abarcan no sólo el mundo del arte y las encarnizadas batallas estéticas y éticas en que participa, sino la vida política, la memoria, la realidad misma" Y es así uno de los artistas españoles con más repercusión internacional y un moderno avan-la-lettre que siempre esgrimió un concepto del arte lo suficientemente amplio como para alumbrar a otros. Nacido en Madrid el 26 de febrero de 1937, este apátrida cosmopolita, siempre irreverente con la asfixia que provoca toda norma, participó, allá por 1960, en el Salon de la Jeune Peinture parisino, para enseguida convertirse en uno de los máximos representantes artísticos de la neofiguración.