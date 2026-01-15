El cine Van Gogh acogerá el homenaje en diferido del tenor Jonas Kaufmann a las bandas sonoras más icónicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El recital The Sound of Movies, donde Jonas Kaufmann ofrece desde la Sala Smetana de Praga un homenaje único a la magia de las bandas sonoras, llegará por primera vez a los cines de todo el mundo.

El estreno se podrá disfrutar en cines de 5 localidades de Castilla y León. En concreto, el viernes, 23 de enero, en Valladolid (Cines Broadway y Cines Manhattan), Segovia (Artesiete Segovia) y Zamora (Multicines Zamora); y el jueves 29 de enero, en León (Cines Van Gogh) y Salamanca (Cines Van Dyck Salamanca). También se proyectará en 90 salas de 74 localidades españolas.

El concierto, grabado en 2024, abarca décadas de historia cinematográfica e incluye 17 grandes éxitos de compositores legendarios como: John Williams, Nino Rota, Hans Zimmer o Max Steiner entre otros. Cada interpretación encarna la esencia de los momentos más icónicos del cine: desde los trenes románticos de “Where Do I Begin” de Love Story y la conmovedora “What a Wonderful World” de Good Morning, Vietnam, hasta la evocadora “Strangers in the Night” de A Man Could Get Killed.

La velada combina excelencia vocal y orquestal en un formato de concierto que trasciende géneros. Una propuesta singular donde la música de las películas más inolvidables cobra nueva vida en la voz de uno de los grandes tenores de nuestro tiempo. El programa promete cautivar tanto a los amantes del cine como de la música.

Kaufmann apunta: “Como un apasionado cinéfilo y cantante, soy naturalmente muy receptivo a todos los temas vocales que se han escuchado en bandas sonoras de todo el mundo, por lo que fue un placer especial para mí hurgar en el tesoro de la música de cine en busca de las piezas más hermosas.

The Sound of Movies, es una colección de canciones maravillosas que cubren más de ochenta años de historia cinematográfica. “Ya sea acompañadas de imágenes conmovedoras o tratadas como música pura, todas han encontrado un lugar en mi corazón”, señala el tenor.

La producción operística se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines.