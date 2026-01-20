Diario de León

Brillante despedida en Ármaga a la exposición de Arroyo

Un momento del encuentro de despedida de la exposición de Eduardo Arroyo en Ármaga

Un momento del encuentro de despedida de la exposición de Eduardo Arroyo en ÁrmagaPACO FERGAR mella

Pacho Rodríguez
Publicado por
Pacho RodríguezRedactor de Cultura

Creado:

Actualizado:

La fuerza del arte de Eduardo Arroyo tuvo este domingo la brillante despedida a la misma altura en la Galería Ármaga, en donde se pudo disfrutar de una colección de obras del genial artista vinculado a Laciana y cuya obra hacía tiempo que no se podía ver en León al nivel de cantidad y calidad como la ofrecida por la galería dirigida por Marga Carnero. Música, encuentro y palabras para la obra de Arroyo esté más viva que nunca gracias a lugares como Ármaga.

tracking