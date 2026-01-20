Brillante despedida en Ármaga a la exposición de Arroyo

La fuerza del arte de Eduardo Arroyo tuvo este domingo la brillante despedida a la misma altura en la Galería Ármaga, en donde se pudo disfrutar de una colección de obras del genial artista vinculado a Laciana y cuya obra hacía tiempo que no se podía ver en León al nivel de cantidad y calidad como la ofrecida por la galería dirigida por Marga Carnero. Música, encuentro y palabras para la obra de Arroyo esté más viva que nunca gracias a lugares como Ármaga.