El February Hip Hop, a repetir éxito

Francisco Leal adelantó ayer en la presentación del February Challenge algunos datos sobre otra cita importante para la ciudad de León, que reunirá a cerca 8.000 personas en torno a la danza urbana en una nueva edición del February Hip Hop. Se celebrará del 13 al 15 de marzo, un evento en el que ya están inscritos 260 grupos.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, encabezó la presentación este martes de estas nuevas convocatorias acompañado por Borja Vilanova y Francisco Leal, en representación de la organización de los eventos; Paula Cuervo, de Caja Rural, y Daniel García, de ADARSA, entidades patrocinadoras.

Vicente Canuriadestacó de estos eventos tanto lo que suponen como promoción deportiva y turística para León, siendo ambas citas de las que más turistas y visitantes atraen a la ciudad de León. February Hip Hop ha logrado siempre un éxito masivo independientemente de los lugares en los que se ha celebrado.