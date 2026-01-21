Fernández visita el estudio del pintor Luis Zotes para conocer sus obras de Urraca I y Gaudí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, visitaba el estudio del artista leonés Luis Zotes para participar en la experiencia que el pintor ha ofrecido a los leoneses: disfrutar de sus obras y de su conversación de 10.00 a 14.00 horas. Especialmente, de los retratos de Urraca I y de Antonio Gaudí, en un año en el que León conmemora el 900 aniversario de la muerte de la reina leonesa y el centenario del fallecimiento del arquitecto catalán.

En el número 8 de la calle Santos Olivera (La Chantría, junto a la Escuela de Idiomas) está ubicado este estudio repleto de cuadros, caricaturas e historias. Y la más reciente es la de la reina Urraca I. Una obra que representa la Batalla de Villadangos entre Urraca I y Alfonso I, el Batallador de Aragón, la relación con su marido (diferencias de estatura incluidas), el nacimiento de Alfonso VII el Emperador, así como diferentes motivos de su infancia y sus lazos familiares.

Este reconocido retratista -al que Fernández reconocía y agradecía “su compromiso con León y con nuestra Historia”- lleva años pintando reyes, como ya pudieron contemplar los leoneses en la serie de monarcas del Reino que exhibió en el Museo de San Isidoro la pasada primavera. Obras entonces inéditas de Alfonso IX, un tríptico dedicado a Alfonso VI y su hermana Urraca de Zamora, y los retratos de Doña Sancha, Fernando I y Doña Urraca.